Colo Colo cerrará su participación en la Serie Río de la Plata enfrentando a Peñarol en el estadio Centenario, Uruguay. Los albos han tenido algunos chispazos de buen fútbol y han dejado más dudas que certezas en su periplo en Montevideo.

El trabajo en tierras uruguayas sirvió para que Fernando Ortiz confirmara sus sospechas y le pidió a la dirigencia buscar un par de incorporaciones más, porque el equipo es extenso en nombres, pero reducido en calidad.

Además, seguirán las negociaciones entre Elche y Colo Colo por el pase de Lucas Cepeda, jugador que, pese a desmentir su hastío por seguir en el Cacique, se muestra cada vez menos conforme por seguir en el club.

Por un carril paralelo al deportivo, el Club Social y Deportivo Colo Colo sigue coordinando ayuda para los chilenos damnificados por los incendios forestales en el Ñuble y Biobío.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 21 de enero