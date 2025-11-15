Colo Colo decidió no bajar el ritmo durante el receso por la fecha FIFA y agendó dos amistosos a puertas cerradas en la cancha 2 del Estadio Monumental. El objetivo fue claro: mantener la intensidad competitiva y seguir ajustando piezas en un momento clave de la temporada, donde cada detalle puede marcar diferencias.

La mañana en Macul dejó varias conclusiones positivas que el cuerpo técnico de Fernando Ortiz valoró, especialmente en un plantel que aún busca su versión más sólida para enfrentar el cierre del campeonato.

⚽ Goleada de Colo Colo en el Monumental

En el primer compromiso, el Popular formó con Fernando De Paul; Bruno Gutiérrez, Sebastián Vegas, Alan Saldivia y Cristián Riquelme en defensa; Esteban Pavez y Arturo Vidal como eje en el mediocampo; Víctor Felipe Méndez como un volante mixto; y en ataque Marcos Bolados, Michael Peña y Salomón Rodríguez.

El Cacique con el sub 16 Peña como titular, se impuso 4-2 ante Trasandino gracias a los tantos de Bolados, Méndez, Pavez y Salomón Rodríguez. Este último, pese a vivir semanas difíciles, volvió a convertir y dejó una señal positiva pensando en su recuperación futbolística.

La dupla Pavez–Vidal mostró control y agresividad, mientras Ortiz aprovechó el duelo para ver cómo se articulaban los circuitos ofensivos con Méndez más adelantado y Bolados moviéndose por todo el frente.

🔥 Las figuras del segundo amistoso

El segundo partido tuvo otro libreto, pero el resultado fue similar: Colo Colo volvió a imponerse, esta vez por 3-1. Javier Correa se matriculó con un doblete que confirma su buen presente, mientras que Erick Wiemberg cerró la faena con un zurdazo que dejó conforme al cuerpo técnico.

El Popular terminó la mañana con buenas conclusiones, varios nombres al alza y un mensaje claro: en Macul no hay espacio para relajarse, ni siquiera en Fecha FIFA. El sprint final se acerca y el Cacique quiere llegar con motor turbo.