Colo Colo está listo para enfrentar la recta final del Campeonato Nacional. Sin embargo, mientras el plantel está enfocado en ir en busca de un cupo a la próxima Copa Sudamericana, la dirigencia vive días clave en la apelación al castigo por los incidentes en el duelo ante Fortaleza.

Recordar que en la antesala compromiso frente a los brasileños jugado el pasado 10 de abril, dos hinchas fallecieron en las afueras del Estadio Monumental, lo que provocó que en el complemento del partido, barristas ingresaran al campo de juego obligando a cancelar el encuentro.

A raíz de esta situación, el Cacique fue sancionado con cinco partidos de local a puertas cerradas y otros cinco sin sus hinchas en condición de visitante. Además de una multa de 80 mil dólares.

Colo Colo no está conforme con la resolución de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, por lo que recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Según informó La Tercera, a la sede de Lima llegaron el gerente deportivo de los albos, Alejandro Paul; el abogado Jorge Carrasco y dos jugadores que podrían ser clave: Emiliano Amor y Esteban Pavez.

Ambos futbolistas podrían cumplir un rol importante en la apelación del Cacique, considerando su participación para evitar el avance de los barristas que irrumpieron en el campo de juego. Amor fue el primero en reaccionar y se interpuso entre los fanáticos y los jugadores de Fortaleza que corrieron rápidamente hacia la zona de Camarines. Pavez, en tanto, llegó a apoyar el accionar de su compañero.

“Amor y Pavez jugaron un rol protagónico en el intento de controlar a los aficionados y, principalmente, de evitar que se involucraran con los brasileños, quienes corrieron rápidamente al sector de vestuarios. Esa razón explica su presencia en la audiencia”, precisó La Tercera.

Colo Colo, que busca quedarse con un cupo a la próxima Copa Sudamericana, saltará a la cancha este domingo 23 de noviembre cuando reciba a Unión La Calera desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

