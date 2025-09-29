Audax Italiano y Huachipato van por la gloria en Copa Chile y esta jornada abrirán su llave de semifinales en La Florida. Desde las 19 horas se medirán en el Estadio Bicentenario, por un lugar en la final y por qué no, soñar con una partipación internacional en la próxima temporada.

Copa – 2025 semifinales
Audax Italiano
29/09/2025 19:00
Huachipato
Últimos enfrentamientos
AUD 4 – 3 HUA 26/05/2025
HUA 2 – 0 AUD 20/10/2024
HUA 0 – 1 AUD 20/05/2024
HUA 2 – 0 AUD 08/12/2023
HUA 0 – 1 AUD 19/05/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Huachipato por Copa Chile?

El partido entre  Audax Italiano y Huachipato por Copa Chile está programado para este lunes 29 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

  • 📅Fecha: Lunes 29 de septiembre
  • 🕗Horario: 19:00 horas
  • 🏟️Estadio: Bicentenario de La Florida

📺 ¿Dónde ver en vivo Audax Italiano vs Huachipato por Copa Chile?

  • 📺TV: TNT Sports Premium
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Audax Italiano vs Huachipato por Copa Chile

  • Árbitro: Miguel Araos
  • 1er asistente: Miguel Rocha
  • 2do asistente: Carlos Poblete
  • Cuarto árbitro: Juan Sepúlveda
🧾 El XI de Audax Italiano vs Huachipato por Copa Chile

  • El probable once: Ahumada, Rojas, Ferrario y Guiffrey; Riep, Orellana, Gil, Espejo y Piña; Fuentes y Valencia. DT: JJ Ribera.

🧾 El XI de Huachipato vs Audax Italiano por Copa Chile

El probable once: Odriozola, León, Gazzolo, Caroca y Castillo; Sepúlveda, Martínez, Gutiérrez, Ortega y Martínez; Altamirano. DT: Jorge García.