Audax Italiano y Huachipato van por la gloria en Copa Chile y esta jornada abrirán su llave de semifinales en La Florida. Desde las 19 horas se medirán en el Estadio Bicentenario, por un lugar en la final y por qué no, soñar con una partipación internacional en la próxima temporada.
El duelo estará en la pantalla de TNT Sports en Max
⚽ Audax Italiano vs Huachipato por Copa Chile: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Huachipato por Copa Chile?
El partido entre Audax Italiano y Huachipato por Copa Chile está programado para este lunes 29 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
- 📅Fecha: Lunes 29 de septiembre
- 🕗Horario: 19:00 horas
- 🏟️Estadio: Bicentenario de La Florida
📺 ¿Dónde ver en vivo Audax Italiano vs Huachipato por Copa Chile?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Audax Italiano vs Huachipato por Copa Chile
- Árbitro: Miguel Araos
- 1er asistente: Miguel Rocha
- 2do asistente: Carlos Poblete
- Cuarto árbitro: Juan Sepúlveda
- VAR:
- AVAR:
🧾 El XI de Audax Italiano vs Huachipato por Copa Chile
- El probable once: Ahumada, Rojas, Ferrario y Guiffrey; Riep, Orellana, Gil, Espejo y Piña; Fuentes y Valencia. DT: JJ Ribera.
🧾 El XI de Huachipato vs Audax Italiano por Copa Chile
El probable once: Odriozola, León, Gazzolo, Caroca y Castillo; Sepúlveda, Martínez, Gutiérrez, Ortega y Martínez; Altamirano. DT: Jorge García.