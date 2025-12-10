Huachipato y Limache le bajan la cortina a la temporada 2025 del fútbol chileno, disputando la final de la Copa Chile en el Estadio Codelco El Teniente, en Rancagua.

Los de Talcahuano llegaron a disputar el torneo luego de ganar el Grupo F y dejar en el camino a Deportes Concepción, Ñublense y Audax Italiano.

Limache, por su parte, ganó el Grupo B eliminando a Colo Colo y luego se impuso a Cobreloa, Coquimbo y La Serena.

Piero Maza impartirá justicia en la final de Copa Chile entre Huachipato y Limache, y será secundado por Miguel Rocha, Alejandro Molina y Felipe González. En el VAR estarán Juan Lara y Carlos Venegas.

⏱️Huachipato vs Limache, minuto a minuto