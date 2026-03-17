Colo Colo venció a Huachipato y se mantuvo como líder exclusivo del Campeonato Nacional. Sin embargo, los albos deberán dar vuelta rápidamente la página para enfocarse en su debut en la Copa de la Liga 2026.

El Cacique se estrenará el próximo sábado frente a Coquimbo Unido, pero mira de reojo su próximo duelo ante Deportes Concepción. Eso sí, en la antesala del duelo ante los lilas recibió un inesperado golpe: los hinchas del equipo popular no podrán asistir al Ester Roa Rebolledo.

¿Por qué no habrá hinchas de Colo Colo en Concepción?

Deportes Concepción recibirá a Colo Colo el próximo martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

Para este compromiso, la dirigencia del León de Collao solicitó formalmente un aforo de 4.000 hinchas visitantes pensando en tener una mayor recaudación. Sin embargo, las autoridades le dieron un portazo a esta petición.

Según informó Sabes Deportes, Carabineros finalmente no autorizó la presencia de los fanáticos del Cacique. El objetivo es priorizar el orden público y evitar posibles incidentes en el recinto y también en los alrededores del mismo.

Sin embargo, aún no está todo perdido para los aficionados albos, puesto que este miércoles se llevará a cabo una reunión para definir los últimos detalles operativos. Por ahora, el partido tiene un aforo confirmado de 27 mil espectadores, todos ellos de Deportes Concepción.

¿Cuándo juega Concepción vs Colo Colo?

Deportes Concepción se enfrentará a Colo Colo el próximo martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

El partido servirá como antesala para el duelo entre ambos en el Campeonato Nacional, el cual está previsto para el fin de semana del 5 de abril en el recinto de la Región del BioBío.

¿Cuándo debuta Colo Colo en Copa de la Liga 2026?

Colo Colo se estrenará en la Copa de la Liga el próximo sábado 21 de marzo a las 18:00 horas frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. Por su parte, Deportes Concepción visitará a Huachipato en el Estadio CAP el mismo 21 de marzo a las 12:00 horas.

En resumen

Solicitud del Conce: Los lilas pidieron jugar con 4.000 hinchas visitantes.

Los lilas pidieron jugar con 4.000 hinchas visitantes. Portazo: Carabineros no autorizó venta de entradas para hinchas de Colo Colo en su visita a Concepción.

Carabineros no autorizó venta de entradas para hinchas de Colo Colo en su visita a Concepción. Aforo: Las autoridades definieron un aforo de 27.000 espectadores.

¿Qué te parece la medida adoptada por las autoridades para el duelo entre Concepción y Colo Colo? Comenta con nosotros en Al Aire Libre.