El fichaje de Esteban Pavez apuntaba a resolver un problema estructural en el mediocampo de Alianza Lima. Orden, experiencia y ritmo competitivo. Ese plan, por ahora, quedó suspendido.

El volante chileno sufrió una lesión en su primer partido oficial con el club peruano y los estudios médicos confirmaron que no podrá competir durante varias semanas. El diagnóstico obliga a frenar su proceso de adaptación y deja al equipo sin una de sus incorporaciones más importantes en un tramo decisivo de la temporada.

🚨 Alianza Lima en alerta: el golpe que deja a Esteban Pavez fuera en semanas clave

Según informó el periodista peruano Gerson Cuba, Pavez presenta un esguince de rodilla que requiere reposo y trabajo de rehabilitación. En el club asumen que no estará disponible en compromisos inmediatos y que su regreso dependerá de la evolución clínica.

La ausencia impacta directamente en la planificación del plantel, considerando que Alianza Lima se juega su continuidad internacional en la fase previa de la Copa Libertadores.

🔄 Un ajuste obligado en un momento incómodo

Para Pablo Guede, el escenario cambia. El técnico deberá resolver el mediocampo sin uno de los nombres pensados para asumir responsabilidad desde el inicio, recurriendo a alternativas internas en partidos de alta exigencia.

Pavez tendrá que esperar. Su llegada a Perú sigue siendo una apuesta relevante, pero el calendario marcó una pausa no prevista.