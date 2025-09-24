Coquimbo será el escenario en el que la U reciba a Alianza Lima este jueves 25 de septiembre por el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, un encuentro de suma trascendencia tanto para el conjunto estudiantil como la escuadra de los íntimos.

Luego del 0-0 en Matute, U de Chile y Alianza llegan en igualdad de condiciones por mantenerse con vida en el certamen continental, y es por ello que desde el equipo peruano lanzaron una fuerte advertencia a su rival en vísperas de este nuevo enfrentamiento.

⚔️ En el plantel de Alianza revelan su gran motivación para enfrentar a la U

Ya instalados en Chile, en el plantel de Alianza Lima tienen claro de la gran oportunidad que se les presenta en esta revancha con la U debido a que la serie está abierta, por lo que tienen clara la motivación con la que medirse al cuadro laico.

Fue el arquero y referente Guillermo Viscarra quien tomó la palabra en Alianza y declaró previo al partido que: “Necesitamos la victoria y vamos a ir por ello. Los dos tenemos que ganar para clasificar y ambos equipos tenemos el mismo objetivo. Esperemos que el partido se dé para nuestro lado desde el primer minuto y si podemos salir con la ventaja, luego manejar el marcador“.

Otro jugador que se animó a abordar esta revancha fue el ecuatoriano Eryc Castillo. “Venimos con la mentalidad de sacar el partido adelante, ojalá podamos hacer un buen encuentro y llevarnos la victoria”.

Blanquiazules y el elenco del Chuncho se medirán este jueves/ © Photosport

🏟 ¿Cuál es la postura en Alianza Lima por jugar la revancha sin público?

Un factor que no pasa desapercibido en este partido de vuelta a jugarse en Coquimbo es el hecho de que no habrá público por la sanción que recae en la U desde Conmebol debido a los incidentes en la polémica llave ante Independiente, por lo que en Alianza tienen una postura clara en torno a esto.

El propio Eryc Castillo sostuvo que: “Siempre la motivación es que haya gente en los estadios, no se podrá en esta oportunidad, pero venimos con la motivación de poder hacer nuestro juego y conseguir la clasificación”.

📲 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Alianza Lima?

📅 Fecha: Jueves 25 de septiembre

Jueves 25 de septiembre 🕤 Hora: 21:30 (Chile) – 00:30 GMT

21:30 (Chile) – 00:30 GMT 🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

