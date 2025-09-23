Universidad de Chile se juega el pase a semifinales de la Copa Sudamericana este jueves en Coquimbo. El empate sin goles en Perú dejó abierta una llave que se define en detalle, con los azules cargando la presión de estar obligados a responder en casa, aunque sin su hinchada por la sanción de Conmebol.

Del otro lado, Alianza Lima aterriza con la ilusión intacta. No solo se trata de un sueño continental: el plantel ve en este partido la oportunidad de marcar un antes y un después en su historia reciente.

⚽ La confianza de Estrada y el partido “más importa de su carrera”

El lateral Josué Estrada fue el encargado de encender la previa del partido: “Creo que sí, es el partido más importante de mi carrera”, aseguró sin dudar, revelando la magnitud con que el plantel peruano vive esta serie.

Para el defensor, el contexto no es excusa. Jugar sin público en el Francisco Sánchez Rumoroso no lo preocupa: “Sabemos que estos partidos se tienen que jugar. Con hinchada se vive distinto, pero debemos salir a ganarlo igual”.

El cuadro Íntimo guardó a sus mejores piezas durante este fin de semana, apostando todo por la revancha en Coquimbo. El equipo de Pipo Gorosito llega a Chile con la confianza de sellar su paso a las semifinales, pero frente tendrá a uno de los equipos más fuertes del certamen continental.