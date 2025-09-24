Universidad de Chile y Alianza Lima darán vida a uno de los duelos más atractivos de la semana en la Copa Sudamericana. Azules e incaicos se medirán en Coquimbo este jueves en busca de un boleto a semifinales del torneo continental, instancia donde espera Lanús de Argentina.

El empate sin goles en el partido de ida dejó la llave totalmente abierta, por lo que todo se definirá en la revancha. Para ello ambos equipos se han preparado de la mejor manera, aunque la visita no apela a lo futbolístico e incluso se aferra a los simbolismos para conseguir la clasificación en el plano internacional.

👕 La cábala de Alianza Lima para enfrentar a la U de Chile

Para el partido frente a la U, Alianza Lima usará su camiseta blanca en lugar de la tradicional blanquiazul. Sin embargo, la elección no es al azar y tiene un trasfondo simbólico importante, el cual incluso es considerado como cábala.

La indumentaria que utilizarán los incaicos en nuestro país le trae buenos recuerdos al equipo. Si bien en un principio se pensó solo para los entrenamientos, se vieron obligados a usarla frente a Boca Juniors en La Bombonera por un problema de logística.

El resultado favorable en aquella jornada (eliminaron a los xeneizes por penales) provocó que la camiseta alba reapareciera ante Gremio en Brasil, donde abrochó su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ahora, ante la U de Chile, Alianza quiere repetir la épica como forastero.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Alianza Lima?

U de Chile vs Alianza Lima está previsto para este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Fecha: Jueves 25 de septiembre

Hora: 21:30

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

