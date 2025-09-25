U de Chile puede que juegue este jueves su partido más importante en lo que va de este año 2025, jornada en la que los azules buscarán el paso a semifinales de la Copa Sudamericana en la revancha ante Alianza Lima, llave que se encuentra igualada tras el empate sin goles en tierras peruanas.

La U recibirá en Coquimbo a Alianza en un partido sin público por la sanción que pesa sobre el equipo universitario de jugar sin hinchas como local y visitante debido a los incidentes en Avellaneda, hecho que desde Perú pusieron como un factor a tener en cuenta en caso que los azules avancen esta noche a la ronda de los cuatro mejores del certamen continental.

🤔 En Perú hay suspicacia por una clasificación de la U a semis de la Sudamericana

Recordados son los graves incidentes de hace algunas semanas atrás en el Estadio Libertadores de América, cuando en el marco de la vuelta entre Independiente y la U se vivió una barbarie con hinchas azules siendo brutalmente agredidos por la barra del Rojo, un acontecimiento que sigue en la retina del mundo del fútbol y por el que desde Perú se ponen el parche antes de la herida.

En la señal peruana de Movistar Deportes plantearon que en caso de que U de Chile se meta en semis deberá volver a Argentina para verse las caras con Lanús. El punto de discordia que apuntaron en dicho canal es que el estadio del elenco Granate se encuentra muy cerca a un distrito de Avellaneda, donde se produjo la campal batalla entre los barristas de Independiente y del Chuncho.

“Que la U de Chile vuelva al sur de Buenos Aires, al lado de Avellaneda, con todo lo que pasó, sería caótico. No me parece un detalle menor, puede generar una reacción que termine en un accidente, en una desgracia“, manifestaron desde la señal peruana aludiendo a un hipotético escenario. “Seguramente habrá barristas de Independiente que van a estar muy cerca a la delegación de U. de Chile, que por ahí van a querer ir a atacar el bus”, agregaron sobre la posibilidad que ocurriese un nuevo altercado por los recientes hechos en suelo trasandino.

En Perú ponen el grito en el cielo por un posible avance de la U/ © Imago

📅 ¿Cuándo y dónde se juega U de Chile vs Alianza Lima por la vuelta?

📺 DSports y DGO (streaming oficial)

📆 Jueves 25 de septiembre de 2025

🕤 21:30 horas (Chile)

🏟 Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

