En U de Chile ahora sí que el foco está puesto completamente en la ida ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, llave que para los azules arrancará en condición de local este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional.

En ese contexto, es que este martes el volante de los azules Javier Altamirano destacó que el conjunto laico esté representando a Chile en el plano internacional y en una instancia tan trascendental como las semis, algo por lo que usó de ejemplo a Colo Colo en una especial mención que no pasó desapercibida.

🙏 Altamirano recordó la buena campaña de Colo Colo en 2024 para motivar a la U

A falta de pocos días para el primer mano a mano entre la U y Lanús, Altamirano atendió a la prensa en conferencia este martes y resaltó la campaña internacional que están llevando a cabo, y que los tiene ilusionados con poder meterse en la gran final de la competición continental.

“Gracias a Dios, este año se nos dio a nosotros estar en esta instancia. Estamos felices de llegar a este tipo de competencia y es un pasito para hacer crecer al fútbol chileno“, manifestó de entrada el ex Huachipato y Estudiantes.

“El año pasado estuvo el equipo rival (Colo Colo) y eso muestra que estamos compitiendo a nivel internacional. Esto es un paso para que en el futuro haya más equipos en esta instancia”, añadió Altamirano haciendo referencia a lo hecho por el Cacique el pasado año, cuando llegaron hasta cuartos de final de la Copa Libertadores y fueron eliminados en una pareja llave con River Plate.

Los azules están ilusionados por levantar su segundo título internacional© Photosport

⚽ En la U también quieren usar el clásico ante la UC como envión anímico

La U jugará este jueves la ida ante Lanús y la revancha está programada para el próximo jueves 30 de octubre, pero entremedio está también el clásico ante Universidad Católica de este domingo 26.

Por ello, es que Altamirano apuntó a la importancia de poder jugar ante los cruzados e intentar conseguir un resultado positivo que les sirva como motivación para el decisivo pleito de vuelta contra los argentinos. “De aquí a fin de año tendremos partidos muy duros con rivales directos. Es una etapa donde se nota más el cansancio, pero tenemos un cuerpo técnico y médico que trabaja bien y nos hace sentir cómodos para llegar de mejor forma a los partidos”, remató al respecto.