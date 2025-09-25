Alianza Lima buscará esta noche en Coquimbo el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, esto en un impredecible encuentro de vuelta con U de Chile, llave más que abierta teniendo en cuenta el empate sin goles que protagonizaron ambos elencos en Lima.

Alianza es un elenco reconocido en Chile y viceversa, ya que hay un número de jugadores nacionales que han ido a defender la camiseta del conjunto blanquiazul, algunos con un paso más exitoso que otros, incluso por haber sabido gritar campeón en el fútbol peruano.

⚽ Los jugadores chilenos que gozaron de un exitoso paso por Alianza Lima

El portal Topmercato recogió el listado con los futbolistas de nuestro país que supieron defender a la altura la camiseta de Alianza Lima, eso sí, hace ya varios años atrás.

Fernando Martel : El facha Martel es el futbolista chileno que más puede sacar pecho por el paso que tuvo en Alianza Lima, aunque solo haya sido por una temporada. Fichó como agente libre en 2006 y fue parte del plantel que sufrió muy pocas derrotas en dicha temporada. En el torneo de Apertura solo cayeron en cuatro ocasiones y en el Clausura otras seis, lo que no impidió que jugarán la gran final ante Universitario. En dicha instancia, el formado en Unión San Felipe jugó 61′ minutos en la ida y todo el partido de vuelta, año que los consagró como el monarca del fútbol peruano. La aventura de Martel duró solo esa campaña y luego regresó a Chile para recalar en Everton de Viña.

Rodrigo Pérez Albornoz: Rodrigo Pérez, formado en O'Higgins pero recordado también por sus títulos junto a Cobreloa, emigró a préstamo a Alianza Lima para el Clausura 2006. En dicho paso, jugó 18 partidos de los 22 correspondientes al torneo, y si bien el cuadro íntimo no renovó su contrato, regresando a Cobreloa seis meses después, pudo levantar un título en Perú al igual que Martel.

Fernando Meneses: El conocido como “Rápido de Lontué” fichó por Alianza Lima en 2012 tras cumplir buenas campañas con Universidad Católica, incluido el título del Transición 2010. Eso sí, con el equipo peruano la suerte fue dispar debido al mal momento deportivo en el que llegó al club, aunque de todas formas dejó un saldo de 11 partidos jugados, 1 gol y 4 asistencias con 849′ minutos en cancha. Pese a eso, también su estadía en Matute solo duró seis meses para posteriormente partir a México.

Martel gritó campeón con Alianza Lima en 2006/ © Archivo

😳 Un chileno también defendió los colores de Alianza en la salvación por secretaría

Otra de las particulares historias que tiene este recuento de chilenos jugando por Alianza Lima involucra al aún vigente Patricio Rubio.

En 2020, Rubio dejó Everton de Viña del Mar para partir a Alianza, donde llegó a jugar 22 partidos, anotando 7 goles y aportando también 2 asistencias, números para nada despreciables considerando el difícil momento que atravesó el club dicha temporada.

En dicha campaña, Alianza perdió la categoría en 2020 por un pésimo desempeño deportivo. Sin embargo, con el torneo siguiente en marcha el TAS finalmente acogió un reclamo del conjunto aliancista en contra de Carlos Stein, que finalmente fue el club que perdió la categoría y cedió su cupo en la Primera División.