U de Chile pasará el “18” jugando: los Azules visitan a Alianza Lima en Perú por los cuartos de final de ida en la Copa Sudamericana, en el duelo más importante del año hasta el momento para la U.

En la previa de este partido, los hinchas de Alianza usaron una terrible artimaña, que además les resultó y afectó al plantel del Romántico Viajero en tierras peruanas.

😡 La artimaña de los hinchas de Alianza Lima contra U de Chile

Un grupo de barristas de Alianza Lima llegó al hotel de concentración de U de Chile y realizó maniobras para distraer al plantel. Primero llegaron con lienzos con mensajes provocadores y después lanzaron fuegos artificiales que despertaron a parte de la delegación azul.

Esto evidentemente distrae a la U a horas del crucial duelo ante Alianza, aunque era algo esperable, por la rivalidad chileno-peruana y por la cercanía del elenco Íntimo con Colo Colo.

📅 ¿Cuándo se juega el Alianza Lima vs U de Chile?

U de Chile visitará a Alianza Lima por los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de nuestro país.

Fecha: Jueves 18 de septiembre

Hora: 21:00 horas

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima, Perú).

