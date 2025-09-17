Universidad de Chile ya está en Perú para jugar uno de sus partidos más importantes del año. Los azules visitarán a Alianza Lima en busca de dar el primer golpe en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y seguir soñando en el plano internacional.

El plantel de los universitarios se encuentra esperanzado, sobre todo después de lo mostrado en la Supercopa frente a Colo Colo. Y uno que vivirá un duelo especial es Sebastián Rodríguez, quien defendió al equipo peruano en 2024 y que ahora regresa, pero como rival del equipo incaico.

⚽ El partido especial de Sebastián Rodríguez con Alianza Lima

En su arribo a Perú junto a la U, el volante uruguayo dijo estar “contento de volver. Es un partido difícil, como son los de copa, y más que Alianza lo está haciendo muy bien este año. Va a ser duro”.

“Conozco a varios de los compañeros y sigo hablando con ellos”, completó respecto a su conocimiento del plantel de Alianza Lima.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile visitará a Alianza Lima por los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de nuestro país.

Fecha: Jueves 18 de septiembre

Hora: 21:00 horas

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima, Perú).

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la U de Chile?

Sigue en Al Aire Libre todas las novedades de Universidad de Chile y su trascendental duelo frente a Alianza Lima por la Copa Sudamericana.