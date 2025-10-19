Universidad de Chile entra en la recta final de su preparación para enfrentar a Lanús y el ambiente en el CDA está encendido. Gustavo Álvarez tiene el esquema listo, los nombres claros y la estrategia definida. Pero hay un detalle que lo tiene pensando más de la cuenta: el tercer hombre del mediocampo.

Con Charles Aránguiz y Javier Altamirano como piezas fijas, el técnico azul no ha logrado cerrar la última vacante. La zona media ha sido uno de los pilares del buen rendimiento de la U en esta Copa Sudamericana, por lo que elegir al acompañante ideal no es una decisión menor.

🔵 La pelea por el mediocampo en la U

En esa disputa hay tres nombres sobre la mesa: Marcelo Díaz, Israel Poblete y Sebastián Rodríguez. Álvarez los ha probado a todos en distintos escenarios, buscando la fórmula perfecta.

En los duelos recientes del torneo local apostó por rotaciones, mientras que en el plano internacional se inclinó por perfiles más tácticos según el rival.

⚽ El rompecabezas de Álvarez ante Lanús

La definición podría llegar sobre la hora. El DT argentino valora la experiencia de Díaz, pero también la energía de Poblete y la regularidad que le ha dado Rodríguez en los últimos encuentros.

El primer duelo entre Universidad de Chile y Lanús será este jueves 23 de octubre a las 19:00 en el Estadio Nacional, un escenario donde Álvarez espera que su decisión en el mediocampo marque la diferencia entre soñar con la final o quedarse en el camino.