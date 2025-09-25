U de Chile tiene una gran sorpresa para el duelo de revancha ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Los Azules tienen que ganar para volver a las semifinales de este torneo después de 14 años. Si empatan se van a penales y si pierde le dice adiós al torneo.

🤩 La sorpresa de U de Chile ante Alianza Lima

Pese a que se había descartado en los días previos, Marcelo Díaz apareció en la banca de U de Chile para el compromiso ante Alianza Lima en Coquimbo.

De hecho, minutos antes del compromiso le preguntaron a Gustavo Álvarez sobre la baja de Díaz, a lo que el DT contestó: “Marcelo no es baja. Se viste al igual que sus compañeros”.

Con esto, el estratega abre la puerta para que el capitán de la U ingrese algunos minutos en este compromiso, aunque hay información de que tiene un desgarro y solo estará para dar apoyo emocional a sus compañeros.

🔗 Para seguir el duelo de U de Chile vs Alianza Lima debes ingresar a Al Aire Libre.