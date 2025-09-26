Tras 13 años de ausencia, Universidad de Chile volvió a inscribirse en semifinales de un torneo internacional. Los azules derrotaron por 2-1 a Alianza Lima y jugarán por el paso a la final de la Copa Sudamericana, torneo que ya conquistaron en 2011.

La gran campaña del equipo de Gustavo Álvarez tiene ilusionado a sus hinchas, quienes sueñan con alcanzar la segunda final continental de su historia. Sin embargo, no solo los fanáticos universitarios están pendientes de la campaña del conjunto laico, sino que también el resto de elencos nacionales.

👀 U de Chile podría darle una mano a Colo Colo si gana la Sudamericana

Si bien aún resta mucho, en caso que Universidad de Chile levante su segunda Copa Sudamericana, el fútbol chileno se vería beneficiado. Incluso, el Romántico Viajero podría ayudar a Colo Colo, su clásico rival.

Los albos han tenido una temporada para el olvido y actualmente se encuentran octavos en el Campeonato Nacional, fuera de puestos de clasificación a torneos internacionales para el próximo año.

Si la U conquista el trofeo continental asegurará su participación a la Copa Libertadores 2026 y sería uno de los cabeza de serie de dicha competición. Con ello, liberaría un cupo en el torneo y si todo sigue como está, el octavo de la clasificación (en estos momentos Colo Colo), iría a la Copa Sudamericana.

🤔 ¿Qué tiene que pasar para que Colo Colo vaya a la Copa Sudamericana?

De esta forma, hay distintas fórmulas para que Colo Colo consiga un boleto a la Copa Sudamericana 2026. La primera, y la que depende exclusivamente de ellos, es terminar entre los siete primeros del Campeonato Nacional 2025.

La segunda es culminar octavos y que la U gane la Copa Sudamericana, lo que haría correr la lista. Con esto, el Cacique se vería beneficiado por su clásico rival.

Sin embargo, hay otra opción: si los dirigidos por Fernando Ortiz terminan en el octavo puesto, Audax Italiano gana la Copa Chile (actualmente está en semifinales) y no queda segundo en el torneo, los albos conseguirían un boleto internacional.