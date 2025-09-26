Alianza Lima vio frustrado su sueño copero al ser eliminados de la Copa Sudamericana 2025 a manos de U de Chile, luego del triunfo que lograron los azules en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y que los instaló en las semifinales de la competición continental.

Pese a que Alianza intentó cambiar el rumbo del encuentro ante los azules terminaron cayendo por 2-1 y diciéndole adiós a la Sudamericana, tropezón que encrispó los ánimos en el país vecino al punto que se viviera una bochornosa situación en un programa de Youtube.

🫨 La pelea a golpes que desencadenó el triunfo azul sobre Alianza Lima

Fue en el programa Mira lo que Habla del canal Erick y Gonzalo donde se produjo un altercado entre dos miembros del panel que se encontraba analizando el post partido entre Alianza y Universidad de Chile.

La escena en cuestión tuvo como víctima al periodista Silvio Valencia, quien luego de un airado intercambio de palabras fue agredido con un golpe de puño y botado de la silla donde se encontraba sentado por su colega Evaristo Coicca, más conocido como Chevaristo.

Al momento de llegar a los golpes terminaron cortando el programa, una caótica escena que provocó el paso del elenco del Chuncho a la ronda de los 4 mejores de la Sudamericana 2025.

Revisa el momento a continuación: