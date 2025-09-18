Universidad de Chile enfrentará este jueves su partido más importante en lo que va de la temporada. Los azules, que vienen de quedarse con la Supercopa ante Colo Colo, buscarán dar el primer golpe en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Mientras todo el país festeja las Fiestas Patrias, los universitarios visitarán a Alianza Lima en el duelo de ida de la llave de los ocho mejores del certamen continental. Y si bien en la U están muy atentos a este duelo, ya miran de reojo lo que sigue para el equipo.

✈️ El particular plan de U de Chile tras enfrentar a Alianza Lima

El partido frente a los incaicos está programado para las 21:30 horas y según informó Emisora Bullanguera, Universidad de Chile tiene un particular itinerario para regresar al país.

Esto porque una vez finalizado el trascendental compromiso, la U se trasladará rápidamente al Aeropuerto Internacional de Lima para emprender el retorno a Chile.

El vuelo que traiga de vuelta a los laicos tiene una duración de 3 a 4 horas, por lo que se espera que pisen territorio nacional en la mañana del viernes 19 de septiembre para comenzar a preparar la revancha ante Alianza Lima.

📅 ¿Cuándo es la revancha entre U de Chile vs Alianza Lima?

El partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima está programado para el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Fecha: Jueves 25 de septiembre

Hora: 21:30 horas

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

