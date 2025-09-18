El duelo entre Alianza Lima y la U de Chile por Copa Sudamericana se está jugando en todos los frentes. Anoche los hinchas del cuadro íntimo no dejaron dormir a la U y hoy la prensa peruana también calentó el partido.

En Lima hay un ambiente triunfalista y sed de revancha por lo acontecido en los octavos de final de la Copa Libertadores de 2010, torneo en el que los azules clasificaron a cuartos con un gol muy discutido por los peruanos.

📰La prensa peruana da por hecho el triunfo de Alianza

El diario Líbero de Perú no tiene dudas sobre lo que pasará esta noche: Alianza Lima vencerá a la U de Chile en los cuartos de Copa Sudamericana.

El medio deportivo más influyente del país incaico tituló “¡Que arda la caldera!“, en su portada, destacando que “Los Íntimos afrontarán con equipo completo su duelo ante la U de Chile”.

Buenos días, la portada de hoy: 📰



¡𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗥𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗖𝔸𝕃𝗗𝗘𝗥𝗔! 🔥 #AlianzaLima, a estadio lleno, salta a la cancha por otro resultado mágico que los acerque a las 'semis'. Los íntimos recibirán hoy a #UdeChile por la ida de los cuartos de la #Sudamericana. pic.twitter.com/HYB6cXMiYm — Líbero (@diario_libero) September 18, 2025

🎆Descartan sanciones por fuegos artificiales en hotel de la U de Chile

Los hinchas de Alianza Lima se dieron mañana para armar un show pirotécnico digno de año nuevo en el barrio de San Isidro, con el único objetivo de no dejar dormir a la U de Chile.

Si bien es casi una costumbre en Sudamerica, lo de anoche en Lima fue tan ensordecedor que la prensa local también se hizo eco.

La principal preocupación de los medios peruanos es un posible castigo, pero salieron rápido a señalar que “la Conmebol decidió rechazar todo tipo de acusación” tras los incidentes similares en Argentina.

Líbero argumenta que el precedente de Avellaneda protege a Alianza Lima. El diario recordó que “pese a que existieron algunos fundamentos y pruebas, el área legal decidió rechazar todo tipo de acusación” cuando hinchas de Independiente hicieron lo mismo contra la U. “No se logró comprobar que los aficionados del Rojo hayan explosionado pirotecnia en las afueras del hotel”, citaron como justificación.

📺 ¿Dónde mirar U de Chile vs Alianza Lima?

El partido entre U de Chile vs Alianza Lima está pactado para este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas y se podrá ver en la señal de ESPN y Disney+.

También podrás seguir todas las alternativas de este duelo en el minuto a minuto de Al Aire Libre.