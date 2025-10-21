U de Chile está en semifinales de la Copa Sudamericana 2025, fase en la que enfrentará a Lanús desde este jueves. Los Azules han tenido un gran desempeño en su retorno a los torneos internacionales y eso les significará beneficios más allá de los deportivo.

Esto porque la Conmebol dio a conocer el tremendo premio que lleva acumulado la U en esta temporada por su desempeño en las copas Libertadores y Sudamericana, monto que puede seguir creciendo si es que se mantiene ganando.

💰 El tremendo premio que lleva acumulado U de Chile a nivel internacional

U de Chile lleva acumulados 6.590.000 dólares, cifras que fueron entregadas por Conmebol a través de sus canales oficiales, lo que en pesos chilenos se traduce en más de 6.200 millones.

Esto debido a su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con tres duelos ganados, además de las tres llaves que ha superado en la Sudamericana hasta llegar a las semifinales.

🤑 El premio de U de Chile puede seguir subiendo en la Copa Sudamericana

La mejor noticia de todas es que el premio puede seguir subiendo para U de Chile, ya que si vence a Lanús y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana, habrá 2 millones de dólares más para los Azules.

Además, si el Romántico Viajero se corona campeón de la Sudamericana, el monto extra será de 6.500.000 dólares, es decir, acumulará casi el doble de lo que lleva hasta el momento.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús en semifinales de la Copa Sudamericana?

U de Chile enfrentará a Lanús este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Nacional en el duelo de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

La revancha se producirá siete días después en el mismo horario: el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas (de Chile) en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, en la Provincia de Buenos Aires.

