La U de Chile está frente a una noche que puede marcar su historial internacional en Copa Sudamericana. Tras el 0-0 contra Alianza Lima, el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez buscará cerrar la serie en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, con la ilusión de volver a una semifinal internacional después de 12 años de espera.

El margen de error es mínimo. En caso de un nuevo empate, ya no hay ventaja por gol de visita (regla eliminada en 2021), por lo que la historia se definirá desde los doce pasos, con todo el dramatismo que implica una tanda de penales en un torneo Conmebol.

Álvarez fue claro en la previa: “Los penales siempre los practicamos. Puede pasar en cualquier partido que tengas que ejecutar uno o dos, y lo trabajamos desde la salida del medio hasta la definición”.

⚽ ¿Quiénes patean los penales en la U de Chile?

Los cinco principales ejecutantes serían:

Matías “Tucu” Sepúlveda

Charles Aránguiz

Lucas Assadi

Javier Altamirano (o Matías Zaldivia )

(o ) Nicolás Guerra

Ese sería el primer bloque en caso de que todos sigan en cancha. Desde el banco, también hay alternativas con jerarquía para asumir la responsabilidad: Lucas Di Yorio, Leandro Fernández, Marcelo Díaz, Israel Poblete y Rodrigo Contreras aparecen como opciones en caso de ingresar.

Con un plantel que ha mostrado temple en los momentos difíciles, la U confía en la capacidad de estos nombres para aguantar la presión si el pase se define por penales.

🇵🇪 ¿Quiénes patearían los penales en Alianza Lima?

El equipo de Néstor Gorosito también tiene su lista trabajada. Los principales encargados serían:

Fernando Gaibor

Miguel Trauco

Hernán Barcos

Sergio Peña

Kevin Quevedo o Eryc Castillo

En caso de que los cambios lo permitan, Pedro Aquino y Alan Cantero también podrían asumir un disparo.

Los peruanos llegan con experiencia reciente en definiciones: eliminaron a Boca Juniors en La Bombonera desde los doce pasos, con el arquero Guillermo Viscarra como gran figura.

🏟️ ¿Qué se juega la U de Chile en Coquimbo?

La U tiene ante sí la oportunidad de romper la sequía internacional que arrastra desde la histórica Sudamericana 2011. Instalarse en semifinales sería un espaldarazo deportivo y emocional para un plantel que ha recuperado competitividad bajo Gustavo Álvarez.

El rival ya espera: Lanús eliminó a Fluminense y será el próximo escollo en semifinales (22 y 29 de octubre). La final está programada para el 22 de noviembre en Asunción, y la U quiere estar ahí.

📣 Sigue la cobertura completa del U de Chile vs Alianza Lima EN VIVO, con estadísticas, formaciones, minuto a minuto y transmisión online, solo en Al Aire Libre.