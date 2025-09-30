Chile perdió por 2-0 ante Japón en el estadio Nacional y sumó su primera derrota en el Mundial Sub 20, dejando en suspenso su clasificación a los octavos de final de la competición.

Para lograr ese objetivo, La Roja debe ganarle a Egipto el viernes. De conseguir ese resultado tiene opciones, incluso, de clasificar como primero o segundo de grupo dependiendo de la diferencia de gol, mientras que como mejor tercero dejaría casi asegurado su pase. Si empata se le complica su avance, mientras que si pierde, queda eliminado.

Los goles de Chile vs Japón en el Mundial Sub 20

Japón fue casi siempre superior en el trámite: en el primer tiempo tuvo una gran posibilidad con un penal por falta de Matías Pérez. Rento Takaoka se puso frente al balón en los nipones y el portero Sebastián Mella estuvo notable para atajar en Chile.

En el complemento, llegaron los goles: Otro penal para los asiáticos y Rion Ichihara convirtió en los 55’, mientras que cuando La Roja buscaba con todo el empate llega el segundo de los foráneos, a través de Yumeki Yokoyama en los 82’.

Para cerrar la noche amarga del equipo de Nicolás Córdova, hubo dos lesionados: Emiliano Ramos sufrió una lesión muscular en el cierre del primer tiempo y salió llorando, en tanto que, en los descuentos de la segunda mitad Matías Pérez sintió un tirón y fue reemplazado.

Para saber más de Chile en el Mundial Sub 20 debes acceder a Al Aire Libre.