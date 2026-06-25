Ecuador logró su compleja misión: Vencer a Alemania y asegurar el tercer puesto del Grupo E del Mundial 2026. La selección comandada por Sebastián Beccacece dio vuelta el resultado y ganó por 2-1 ante una de las candidatas a quedarse con el certamen mundialista. Con goles de Gonzalo Plata y Nilson Angulo, la Tri se quedó con el duelo válido por la tercera fecha del Grupo E y consiguió su primer triunfo en el campeonato.

Con este resultado, Alemania termina líder del grupo con 6 unidades, al igual que Costa de Marfil pero que es escolta debido a que en enfrentamiento directo ganaron los europeos. Por su parte, Ecuador ostenta 4 unidades y asegura un lugar entre los ocho mejores terceros por su diferencia de gol de 0. El colista fue Curazao que se quedó con solamente un punto.

La histórica clasificación ecuatoriana ante Alemania

Alemania no solamente ingresó al campo clasificado a los dieciseisavos de final, sino que también entraron mentalizados en ganar el grupo con puntaje perfecto, ya que a los 2’ minutos del primer tiempo lograron la apertura del marcador. Tras una gran jugada por la banda izquierda, Florian Wirtz asistió a Leroy Sané y empujó el balón para marcar el primero alemán.

Ecuador tenía claro que no le servía otro resultado que no fuera la victoria, y salió con todo a buscar el empate y lo encontró a la brevedad. A los 9’ minutos del primer tiempo, Nilson Angulo comandó un contraataque de la Tri y con un remate inatajable desde fuera del área marcó la igualdad sudamericana.

El segundo tiempo tuvo un distintivo especial, ya que la Tri estaba desesperada buscando el gol de la victoria. En el minuto 77’ Ecuador tuvo un córner a favor, que pivoteo Rodríguez y antes de que Neuer embolsara el balón llegó el pie de Gonzalo Plata, que conectó para el segundo de los sudamericanos.

Los clasificados del Grupo E

Con 6 unidades, Alemania y Costa de Marfil aseguraron su pase como líder y escolta del Grupo E del Mundial 2026. Por su parte, Ecuador al vencer a los europeos por 2-1, sumaron 4 puntos y abrocharon su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros del certamen planetario.

Ecuador vs Alemania, minuto a minuto

La previa del Ecuador vs Alemania

Ecuador vivió el Mundial más frustrante de su historia reciente. El equipo de Sebastián Beccacece, quien llegó con las expectativas altas tras ser subcampeón de las Eliminatorias Sudamericanas, perdió de forma agónica ante Costa de Marfil en el debut y luego protagonizó el bochorno futbolístico del torneo: el empate 0-0 con Curazao, siendo incapaz de perforar la valla del arquero Eloy Room pese a la diferencia abismal entre ambas selecciones. Para este último partido, Beccacece no tiene más opciones que arriesgar: no puede salir a no perder porque eso no le sirve de nada. El capitán Enner Valencia —el máximo goleador histórico de Ecuador— tiene la oportunidad y la responsabilidad de anotarle a Alemania y mantener vivo el sueño. El mediocampista Moisés Caicedo del Chelsea es el otro gran referente en el que la Tri pone sus esperanzas.

Alemania llegó a este partido con la comodidad del equipo que ya logró su objetivo y puede planificar la siguiente fase. El DT Julian Nagelsmann introduciría varias rotaciones respecto a los dos partidos anteriores: el portero Oliver Baumann reemplaza al titular Marc-André ter Stegen, y en el ataque el revulsivo Deniz Undav —quien anotó el doblete clave ante Costa de Marfil— sería ahora titular junto a Maximilian Beier. La gran noticia de la semana es que Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, figura absoluta de la Bundesliga, podría recuperar su lugar en el once inicial tras haberlo cedido en la Fecha 2. Nagelsmann sabe que un triunfo ante Ecuador le permitiría a la Mannschaft entrar a los 16avos con nueve puntos y la diferencia de gol más alta del torneo.

Formaciones de Ecuador vs Alemania

Formación de Ecuador:

Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapie; Jonh Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Becaccece.

Formación de Alemania:

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Felix Nmecha, Aleksander Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania en vivo?

El duelo entre Ecuador y Alemania se disputará este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile en el New York New Jersey Stadium, Nueva York. El árbitro del partido es la estadounidense Tori Penso. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevsión y en streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+.