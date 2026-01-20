Real Madrid recibe a AS Mónaco en el Santiago Bernabéu por la jornada 7 de la fase liga de la Champions League 2025-26, en un duelo donde los merengues juegan por quedarse entre los ocho primeros y evitar la pesadilla del playoff.
El Madrid llega urgido tras una semana convulsa que los tiene séptimos con 12 puntos. El equipo cayó eliminado de la Copa del Rey ante el modesto Albacete (3-2) en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico tras la destitución de Xabi Alonso, un resultado humillante que desató los silbidos del Bernabéu. Aunque se recuperaron con un trabajado 2-0 ante Levante en Liga gracias a Mbappé y Raúl Asencio, las dudas persisten sobre un plantel fracturado que acumula cuatro derrotas en los últimos ocho partidos oficiales.
Arbeloa no podrá contar con ocho jugadores: Éder Militao, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Rodrygo Goes por lesión. Las ausencias defensivas obligan a mantener la dupla improvisada de Raúl Asencio y Dean Huijsen en el eje central.
Mónaco llega decimonoveno con apenas 9 puntos (2 victorias, 3 empates y 1 derrota) en zona de eliminación directa. Los monegascos vienen de caer 1-3 ante Lorient en Ligue 1 y necesitan desesperadamente sumar para meterse entre los 24 primeros clasificados a la siguiente ronda. El equipo del Principado cuenta con dos rostros conocidos: Paul Pogba —con solo 31 minutos en tres partidos— y Ansu Fati, quien conoce bien el Bernabéu y será titular como principal amenaza ofensiva.
El último precedente entre ambos data de los cuartos de final de la Champions 2003-2004, cuando Madrid ganó 4-2 en la ida, pero cayó 1-3 en Mónaco, siendo eliminados por gol de visitante. Una victoria hoy acercaría significativamente al Real Madrid al pase directo a octavos.