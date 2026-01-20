Real Madrid recibe a AS Mónaco en el Santiago Bernabéu por la jornada 7 de la fase liga de la Champions League 2025-26, en un duelo donde los merengues juegan por quedarse entre los ocho primeros y evitar la pesadilla del playoff.

​El Madrid llega urgido tras una semana convulsa que los tiene séptimos con 12 puntos. El equipo cayó eliminado de la Copa del Rey ante el modesto Albacete (3-2) en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico tras la destitución de Xabi Alonso, un resultado humillante que desató los silbidos del Bernabéu. Aunque se recuperaron con un trabajado 2-0 ante Levante en Liga gracias a Mbappé y Raúl Asencio, las dudas persisten sobre un plantel fracturado que acumula cuatro derrotas en los últimos ocho partidos oficiales.

Arbeloa no podrá contar con ocho jugadores: Éder Militao, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Rodrygo Goes por lesión. Las ausencias defensivas obligan a mantener la dupla improvisada de Raúl Asencio y Dean Huijsen en el eje central.

​Mónaco llega decimonoveno con apenas 9 puntos (2 victorias, 3 empates y 1 derrota) en zona de eliminación directa. Los monegascos vienen de caer 1-3 ante Lorient en Ligue 1 y necesitan desesperadamente sumar para meterse entre los 24 primeros clasificados a la siguiente ronda. El equipo del Principado cuenta con dos rostros conocidos: Paul Pogba —con solo 31 minutos en tres partidos— y Ansu Fati, quien conoce bien el Bernabéu y será titular como principal amenaza ofensiva.

​El último precedente entre ambos data de los cuartos de final de la Champions 2003-2004, cuando Madrid ganó 4-2 en la ida, pero cayó 1-3 en Mónaco, siendo eliminados por gol de visitante. Una victoria hoy acercaría significativamente al Real Madrid al pase directo a octavos.

⏱️Real Madrid vs Mónaco, minuto a minuto