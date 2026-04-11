La vida y el fútbol son oscilantes: un día puedes ser una gran promesa de Colo Colo y después estar buscando club para jugar. Ese es el caso de Zederick Vega, delantero de 26 años que está como jugador libre y sin encontrar equipo, pese a que hace algunos años era una de las “joyas” de la cantera alba.

Su última experiencia fue en Santiago City hasta finales de la temporada anterior y desde allí ha buscado incesamentemente alguna institución que lo reciba, pero sin éxito, por lo que está entrenando de forma personal a la espera de un llamado que le permita continuar con su carrera.

Zederick Vega: de promesa de Colo Colo y ser mirado por Real Madrid a estar sin equipo

Zederick Vega fue formado en Colo Colo, siendo siempre uno de los jugadores más destacados en su generación. Tanto es así, que a sus 13 años fue sondeado por Real Madrid, aunque finalmente no resultó la posibilidad.

En diálogo con AS Chile, Vega señaló: “Consultaron por mí. Se acercaron a conversar conmigo. Al darme cuenta del interés sentí alegría, nostalgia y se me cayeron un par de lágrimas… Hubiese sido lindo jugar en el Madrid. Pero las cosas pasan por algo. Hoy lo miro como un aprendizaje”.

Después, tuvo su momento en la época de Pablo Guede en el Cacique, donde tuvo varias citaciones, aunque no llegó a debutar. De hecho, a nivel oficial solo tiene tres compromisos en Copa Libertadores Sub 20, sin anotar goles. Con el tiempo perdió consideración y terminó saliendo del club, primero a préstamo y después finalizando su contrato.

¿Dónde más jugó Zederick Vega aparte de Colo Colo?

Fuera de Macul tuvo pasos por Deportes Copiapó, San Marcos de Arica, San Luis, Unión San Felipe. Deportes Temuco y Santiago City, su última experiencia en 2025, la cual terminó y lo dejó sin club para este año.

“Da un poco de lata y de frustración estar sin club. Pero siempre estoy con la mente positiva de que pueda salir algo”, añadió Vega.

Ahora el aún joven futbolista espera una oportunidad para el segundo semestre, lo que no es descabellado, dado que hay varios elencos del Campeonato Nacional y la Primera B que necesitan goles en sus planteles.