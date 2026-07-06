Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes en el Seattle Stadium por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador se cruzará en los cuartos de final con quién resulte vencedor del duelo entre Portugal y España.

Uno de los anfitriones llega en alza tras pasar su grupo como líder, mientras que los europeos vienen de uno de los partidos más emocionantes de los 16vos.

Estados Unidos vs Bélgica, minuto a minuto

La previa del Estados Unidos vs Bélgica

Estados Unidos tuvo una muy buena fase de grupos: debutó goleando 4-1 a Paraguay, luego venció 2-0 a Australia y solo tropezó en la tercera jornada ante una Turquía ya eliminada, aunque aun así terminó primero. En los dieciseisavos, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino hizo historia al eliminar a Bosnia con un 2-0 sólido, y ahora busca superar la barrera de los octavos de final.Una noticia clave en la previa es que Folarin Balogun, expulsado ante Bosnia, podrá jugar este partido: el Comité Disciplinario de la FIFA anuló la tarjeta roja.

Bélgica, por su parte, llega de un partido de película ante Senegal en los 16vos. Los Diablos Rojos perdían 2-0 cuando faltaban cinco minutos, pero lograron empatar, llevar el encuentro al alargue y ganar 3-2 con un penal de Youri Tielemans en la última jugada. Habían terminado como líderes del Grupo G después de empatar con Egipto e Irán y golear 5-1 a Nueva Zelanda, y ahora pretenden confirmar ese repunte con una victoria ante uno de los anfitriones.

Formaciones confirmadas de Estados Unidos vs Bélgica

Formación de Estados Unidos:

Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun, Christian Pulisic. DT: Mauricio Pochettino.

Formación de Bélgica:

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Amadou Onana, Youri Tielemans; Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard DT: Rudi García.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica en vivo desde Chile?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se jugará este lunes a las 21:00 horas de Chile en el Seattle Stadium. En Chile, se podrá ver en vivo por DSport y DGO.