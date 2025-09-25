Una exfigura y referente de U de Chile puso el grito en el cielo tras el hotelazo que terminó en incidentes en La Serena, en la previa del duelo de Copa Sudamericana contra Alianza Lima.

La actividad organizada por hinchas de la U terminó con un incendio y también con desórdenes que provocaron el actuar de Carabineros en la noche serenense.

😱 El referente de U de Chile que estalló contra barristas que causaron desórdenes

Se trata de Mauricio Pinilla, quien primeramente destacó lo positivo en su tribuna como comentarista en Deportes en Agricultura: “Lo que pasa es que es bonito recibir a los hinchas porque muchos son de regiones que no tienen la posibilidad de compartir con los jugadores, que la única experiencia que tienen cerca del jugador de su equipo es cuando van a regiones”.

No obstante, después disparó: “Pero cuando empiezan a reventar estos fuegos artificiales y esta parafernalia… estoy en contra, desconcentra. No es algo que te motive o te dé un plus porque están estas bengalas prendidas. La conexión con la gente es otra cosa”.

