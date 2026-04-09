El partido entre Porto y Nottingham Forest por los cuartos de final de la Europa League tuvo un giro inmediato a los 13 minutos: el defensa Martim Fernandes convirtió un autogol que significó el 1-1 en el Estadio do Dragao. La acción ocurrió cuando el zaguero cedió hacia su portero Diogo Costa y el balón terminó dentro del arco.

El error cambió el desarrollo del encuentro. El Porto había abierto la cuenta minutos antes, pero la igualdad llegó de forma inesperada y rápidamente se instaló como una de las jugadas más comentadas de la jornada.

El Autogol en el Porto vs Nottingham Forest en Europa League: cómo fue la jugada

El equipo portugués controlaba el inicio del partido y estaba 1-0 arriba cuando se produjo la acción. Martim Fernandes recibió sin presión y optó por retroceder el balón hacia su arquero, pero el pase salió desviado y sin la dirección suficiente para encontrar a Diogo Costa.

La pelota siguió su curso hasta ingresar lentamente al arco, sin intervención rival. El tanto en propia puerta estableció el empate para el Nottingham Forest y modificó el trámite del encuentro en los primeros minutos.

¡¡¡EL GOL EN CONTRA MÁS INSÓLITO DEL AÑO!!! Martin Fernandes le dio un pase a su arquero desde mitad de chancha y se convirtió EN SU PROPIO ARCO el 1-1 de Nottingham Forest vs. Porto.



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Impacto del autogol en el Porto vs Nottingham Forest

El error del defensor generó un cambio anímico inmediato en ambos equipos. El Nottingham Forest encontró el empate sin generar una ocasión clara, mientras que el Porto debió recomponerse tras perder la ventaja en una acción evitable.

En redes sociales, el video rápidamente se hizo viral y el autogol ya postula al blopper del año.