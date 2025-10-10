Chile enfrenta a Perú en un duelo amistoso en el estadio Bicentenario de La Florida: Para este duelo, el DT de Colo Colo Fernando Ortiz fue a ver in situ a sus jugadores Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

Ortiz fue enfocado por la transmisión oficial en una de las tribunas del recinto floridano atento a las acciones de sus pupilos.

Respira futbol el Tano Ortiz pic.twitter.com/0SQQJslZow — 𝐆𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚 (@gbenja1925) October 10, 2025

📺 ¿Dónde ver el partido de Chile vs Perú?

Para ver el partido de Chile vs Perú debes sintonizar la señal de Chilevisión en TV abierta, mientras que por cable debes acceder a ESPN.

Por streaming están las posibilidades de las aplicaciones MICHV y Disney +.

