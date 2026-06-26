Datos Clave El reencuentro: La generación dorada se reunió por los 10 años de la Copa Centenario. La opinión de Medel: Valoró a Pellegrini pero pidió creer más en los jugadores. Banca por definir: La Roja aún define a su próximo entrenador tras la salida de Gareca.

En medio de la nostalgia por los 10 años de la Copa América Centenario, Gary Medel se dio el tiempo de mirar el presente y el futuro de la Selección Chilena. El Pitbull, uno de los referentes de la generación dorada, opinó sobre el próximo entrenador de La Roja y dejó un mensaje para las nuevas generaciones.

Consultado por los medios en Juan Pinto Durán, donde el plantel campeón se reunió para conmemorar el título, Medel se refirió a la opción de Manuel Pellegrini. “No tengo idea de técnico todavía. ¿Sobre Pellegrini? Sí, obviamente, sabemos lo que es él fuera. Ha hecho una de las mejores carreras acá de Chile”, partió diciendo.

¿Qué dijo Medel sobre Pellegrini?

Que sería un aporte, pero con un matiz. “Obviamente, Pellegrini sería un punto muy importante para la Selección, pero hay que seguir creyendo en los jugadores más que un entrenador”, apuntó el defensor. En esa línea, puso el foco en el recambio. “Hay muchos chicos jóvenes que pueden conseguir eso, pero también depende del jugador. No hay nada más lindo que estar en un Mundial con tu selección o salir campeón. Mis únicos dos títulos que tengo son con Chile”, agregó.

¿Qué mensaje dejó por el Mundial 2026?

Uno de fe en el recambio pese al dolor. Chile se quedó fuera del Mundial 2026 y arrastra tres ausencias mundialistas seguidas, algo que a Medel le genera nostalgia. “Obviamente siempre da nostalgia. Ya son bastantes años de no ver a la Selección en un Mundial. En nuestro tiempo también nos quedamos fuera durante dos mundiales seguidos. Hay que seguir apoyando a las nuevas generaciones, hay buena banda que se viene de buenos jugadores y hay que creer en ellos”, expresó.

El Pitbull también recordó cómo nació aquel ciclo dorado, tras la dolorosa eliminación en el Mundial de 2014 ante Brasil por penales. “Estábamos muy dolidos, nos habíamos quedado fuera por penales. Obviamente habíamos entregado lo mejor de cada uno, había sido un partido extraordinario. Se habló poco, pero ya después los siguientes partidos nos juntamos y ya teníamos la mentalidad de ganar la Copa América que se vino, la 2015”, rememoró.

Para Medel, la clave fue la continuidad. “Nos conocíamos de memoria, fue una parte fundamental que habían 10 o 12 jugadores que se mantuvieron unos 18 años. Fue algo clave”, cerró, en una receta que hoy le pide a la nueva camada.