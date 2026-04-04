Imágenes captadas en el estadio Alejandro Villanueva muestran cómo se inició la estampida en el banderazo de Alianza Lima el viernes 3 de abril, cuando una aglomeración en la tribuna sur derivó en empujones que terminaron en caos. Los registros permiten identificar el momento exacto en que la situación se descontrola en medio de la alta convocatoria.

El material, difundido por asistentes y medios locales, deja en evidencia que la presión comenzó en la zona baja del sector, justo cuando el estadio estaba colmado por hinchas en la previa del clásico ante Universitario. A partir de ahí, la multitud empezó a comprimirse sin vías claras de escape.

🇵🇪 | Momentos previos al trágico accidente en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), que dejó un hincha fallecido durante el banderazo del Club Alianza Lima, en la antesala del duelo frente a Universitario de Deportes. pic.twitter.com/OzxxhmHjzV — Gonzalo Aguilar Sosa (@gsasoficial) April 4, 2026

Imágenes de Matute muestran el inicio de los empujones en el banderazo

En los videos se observa cómo, entre cánticos y bengalas, algunos asistentes comienzan a empujarse mientras otros intentan avanzar o salir del lugar. La situación escala rápidamente: personas suben sobre otros hinchas y se genera un efecto dominó en la tribuna sur.

El registro coincide con testimonios de quienes estuvieron en el lugar. Uno de ellos describió la escena en medio del colapso: “Me he asfixiado. Nos atraparon en medio y nos golpearon como piñata. No te miento, me he asfixiado”. Las imágenes respaldan esa versión al mostrar la falta de espacio y la presión constante entre los asistentes.

Actualización:



Ministro de salud confirma un fallecido y 47 heridos, al interior del estadio de Alianza Lima.



Las razones exactas aún se desconocen. Este video puede ayudarnos a entender lo que pasó pic.twitter.com/StIHHvN32C — Ysmael Tasayco M. (@ysmael_tasayco) April 4, 2026

Investigación tras tragedia en Matute apunta a empujones en la tribuna

Las autoridades descartaron inicialmente un derrumbe estructural y centraron la investigación en la conducta de la multitud. La hipótesis principal apunta a los empujones como detonante de la estampida registrada en el banderazo.

En ese contexto, la Municipalidad de La Victoria aclaró que la actividad no contaba con autorización oficial. En su comunicado señaló: “La Municipalidad de La Victoria no ha autorizado la realización de ningún evento en dicho recinto ni en sus alrededores”. Mientras tanto, las diligencias siguen en curso para establecer responsabilidades tras lo ocurrido en Matute que dejó a un muerto y a cerca de 60 heridos.