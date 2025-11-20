El ambiente en Colo Colo parece no dar tregua y, en medio de la incertidumbre deportiva, una voz histórica volvió a instalarse con fuerza: Iván Zamorano. El exdelantero analizó el presente del club justo antes del amistoso “Rojo Histórico” y dejó mensajes que no pasaron desapercibidos ni para la interna ni para los hinchas.

Zamorano, siempre directo, se refirió tanto al futuro de Fernando Ortiz como al ruido generado por los dichos recientes de Esteban Pavez sobre Universidad Católica, un tema que caló hondo en el Monumental.

⚽ Colo Colo y el mensaje de Zamorano sobre Ortiz

Para el histórico goleador, el trabajo del técnico argentino merece una mirada más profunda. “Fernando siempre ha sido un tipo serio, un profesional tremendo”, comentó antes de recalcar que su paso por Macul llegó “en un momento complejo, pero aun así ha mostrado su valor”.

Según Zamorano, la estructura actual del Cacique necesita ajustes, pero ve en Ortiz un perfil que puede encajar si se toman decisiones claras a fin de temporada. “Tiene un staff muy bueno y, cambiando algunas cosas, Colo Colo puede volver a pelear arriba”, remarcó.

El ex Real Madrid insistió en que el club debe recuperar protagonismo no solo en el torneo local, sino también en el plano internacional, un anhelo permanente para la hinchada alba.

🔥 El recado a Pavez y la frase que encendió al hincha albo

Donde Zamorano fue más tajante fue al analizar las declaraciones de Pavez, quien elogió a Universidad Católica generando revuelo interno. “No sé en qué momento estaba Esteban, pero está viviendo algo duro. Pasar de ser capitán a no ser considerado duele”, afirmó.

Sin embargo, dejó claro que sus palabras no representan a todos: “Para mí, Colo Colo es lejos la mejor institución del país”. Según Bam Bam, los dichos del mediocampista podrían tener origen en un golpe emocional y no en una convicción real.