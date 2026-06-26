Datos Clave Cuidado con el tema: Joaquín Sosa evitó opinar a fondo del castigo a Correa por temor a una sanción. Mensaje al club: Pidió a la dirigencia poner de su parte para concretar su renovación. Triunfo albo: Colo Colo venció 3-2 a O’Higgins y Sosa marcó uno de los goles.

Joaquín Sosa fue una de las figuras de Colo Colo en la agónica victoria por 3-2 sobre O’Higgins por la Copa Chile, partido en el que el uruguayo jugó los 90 minutos e incluso marcó de cabeza, y que se definió en el descuento con un gol del juvenil de 16 años Felipe Raipán. Pero al término del encuentro, en la zona mixta del Estadio Monumental, el defensor dejó un par de declaraciones que dieron que hablar.

Consultado por la sanción de cuatro fechas que recibió su compañero Javier Correa por sus críticas al árbitro Nicolás Gamboa, Sosa prefirió la cautela. “No sé si puedo hablar, porque capaz que me sancionen a mí… Así que no sé”, lanzó entre risas el charrúa, evitando entrar en polémica para no arriesgar un posible castigo.

¿Qué dijo Sosa sobre su renovación?

Ahí apuntó a la dirigencia. El zaguero dejó claro su deseo de continuar, pero puso la pelota en el techo del club: “Yo quiero seguir en Colo Colo, nada más tienen que poner todos de su parte para poder lograrlo. La verdad es que no he hablado mucho del tema, de eso se encargan las personas que se tienen que encargar. Y si esas personas tienen ganas de hacerlo, podemos seguir”, comentó.

¿En qué está la situación de Sosa?

El zaguero charrúa está cedido desde el Bologna de Italia y su préstamo está próximo a vencer. Colo Colo maneja una cláusula para extender esa cesión hasta junio de 2027 y, además, una opción para comprar parte de su pase cercana al millón de dólares, pero por ahora ninguna de las dos se ha sellado.

Esa es la definición que Sosa espera y a la que apuntó con sus palabras: “Hasta el momento no se me ha comunicado nada. Yo estoy contento en Colo Colo y creo que la renovación se puede dar fácilmente”, cerró el zaguero, una de las piezas fijas de Fernando Ortiz.