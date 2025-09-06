Rodrigo Ureña es uno de los futbolistas chilenos que desde hace años se encuentra haciendo carrera en el extranjero, hoy siendo un indiscutido en Universitario de Perú, momento que incluso lo llevó a ser convocado a la selección chilena en el periodo de Ricardo Gareca como DT.

Pese a que todo ha ido bien para Ureña con el elenco Crema, en la decisiva etapa de la temporada en que se encuentra el fútbol peruano el volante de 32 años recibió una pésima noticia en un caso que lo tiene como protagonista.

Comisión Disciplinaria de FPF emitió sanciones luego del clásico:



-6 fechas para Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña.

⁃4 fechas para Renzo Garcés.

-2 fechas para Carlos Zambrano.



Según la resolución, en los dos primeros casos, las seis fechas son por reincidencia. @RPPDeportes pic.twitter.com/QCH9HngXkL — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) September 5, 2025

😦 Rodrigo Ureña recibe un cachetazo en el fútbol peruano

Y es que el último partido que jugó Universitario antes del receso por fecha FIFA fue el clásico peruano ante Alianza Lima, encuentro que terminó igualado sin goles y con un caótico final por una trifulca entre jugadores de ambos elencos.

Si bien Ureña no jugó en dicho encuentro precisamente por suspensión, sí estuvo presente en el Monumental de Lima y al finalizar el compromiso bajó hacia el terreno de juego e insultó al árbitro Jordi Espinoza, lo cual fue consignado en el informe del juez del partido.

Ureña podría perderse lo que resta de torneo en Perú/ © Photosport

🟥 ¿Cuál es la sanción para Ureña en Universitario?

De acuerdo a lo que se reportó en la prensa peruana, finalmente Rodrigo Ureña recibió seis fechas de suspensión por los insultos al árbitro Espinoza, por lo que se perderá lo que resta el Clausura peruano y los siguientes partidos que tenga Universitario.

Igualmente, en Universitario buscarán apelar a la sanción y reducir el castigo para el volante chileno.

🔗 ¿Dónde leer más de Rodrigo Ureña y los chilenos en el exterior?

Puedes saber todas las novedades de Rodrigo Ureña en Universitario junto a Al Aire Libre.