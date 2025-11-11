Universidad de Chile no quiere esperar al cierre del campeonato para comenzar a abrochar refuerzos para su plantel de cara al 2026. Mientras la continuidad de Gustavo Álvarez sigue estando en duda, la dirigencia azul decidió adelantarse al mercado y ya dio el primer paso para asegurar una nueva incorporación.

Según información de En Cancha, el club universitario inició gestiones con Huachipato, equipo con el que mantiene una relación institucional fluida, para sumar a un jugador joven que ha destacado en la última temporada por su velocidad y proyección. La operación apunta a reforzar la banda derecha, una zona donde el cuerpo técnico detectó que el plantel necesita variantes.

🔵 La U negocia con Huachipato por su primera incorporación

De acuerdo al citado medio, las conversaciones ya comenzaron entre la directiva azul y el representante del futbolista, y la fórmula que se analiza es un préstamo con opción de compra. Esta estructura permitiría a la U incorporar talento joven sin realizar una inversión inmediata, pero con la posibilidad de adquirir al jugador si rinde en el CDA.

En paralelo, no se descarta que algunos jugadores formados en casa sean cedidos a Talcahuano como parte del acuerdo. Esa fórmula ha sido utilizada con éxito en años anteriores, fortaleciendo los vínculos entre ambos clubes.

⚽ Una apuesta azul pensando en el 2026

En el Centro Deportivo Azul ven a este refuerzo como una inversión de futuro. La intención es cerrar su llegada antes del inicio de la pretemporada, sin depender de la decisión final sobre el cuerpo técnico.