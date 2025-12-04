Las últimas semanas de la Universidad de Chile han tenido mucho movimiento, no sólo en lo dirigencial, sino que también instala dudas sobre el futuro azul, sobre todo por la anunciada salida de Gustavo Álvarez. Pero cuando el ambiente parecía inclinarse hacia la incertidumbre, Marcelo Díaz irrumpió con un mensaje que tomó a todos por sorpresa.

Consultado por el presente institucional, el capitán no dudó en llevar la conversación hacia un terreno completamente distinto. “La U está bien”, afirmó sin titubeos, en una frase que contrasta con lo que muchos perciben desde afuera. Para Díaz, el club vive un proceso que va más allá del ruido coyuntural, y su optimismo fue el punto de partida para una visión mucho más ambiciosa.

⚽ El centenario de la U y el sueño que impulsa Marcelo Díaz

El volante quiso marcar un antes y un después en la discusión. Con el centenario a la vuelta de la esquina, dejó claro cuál es el gran objetivo que imagina para el 2027. “Hoy estamos bien y vamos a seguir creciendo… el plan es que esta bola de nieve siga creciendo”, explicó, abriendo paso a la idea central de su mensaje.

Y entonces soltó la frase que encendió al hincha azul. “Me encantaría que ese año pongamos la primera piedra de nuestro estadio”, confesó. No lo planteó como un anuncio formal, sino como un anhelo personal y simbólico que puede ordenar el camino institucional. “Sería maravilloso como hincha y trabajaré arduamente para que podamos lograr eso”, agregó, dejando clara su disposición a empujar el proyecto.

🔵 “El mejor año de nuestras vidas”: la arenga que quiere instalar el capitán

Díaz cerró su reflexión con una arenga que busca unir a todos los estamentos del club bajo un propósito común. “Le meteré en la cabeza a todo el club… que ese debe ser el mejor año de nuestras vidas”, lanzó, instalando una consigna que apunta directo al corazón de los hinchas.