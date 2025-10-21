Universidad de Chile ya empezó a mover las piezas pensando en el próximo año, y en el CDA tienen un objetivo claro: traer de vuelta a Felipe Mora. El exgoleador azul, hoy figura del Portland Timbers, asoma como uno de los grandes anhelos del club para la temporada 2026.

La idea seduce a todos en la U. No sólo por la historia del delantero, sino porque creen que su llegada sería un golpe anímico fuerte para el plantel y para la hinchada. Pero como suele pasar en estos casos, el asunto tiene más de una dificultad para sellar su regreso.

⚽ Felipe Mora y el enredo que complica su regreso a la U

Tal como informó En Cancha, desde el Romántico Viajero ya hubo acercamientos con el entorno del jugador, aunque la negociación no está nada sencilla. Mora tiene contrato con el Portland hasta diciembre de 2026 y, para peor, su vínculo incluye una cláusula que podría extenderlo automáticamente hasta 2026.

Esa condición dejó a los azules con el freno de mano puesto. La intención del club es repatriarlo sin pagar traspaso, asumiendo sólo su sueldo y algunos bonos por rendimiento, pero con la extensión contractual, el tema se vuelve cuesta arriba.

Por ahora, el delantero sigue enfocado en terminar la temporada en la MLS, donde su equipo aún pelea por meterse en los playoffs. Recién después de eso se sabrá si existe alguna chance real de destrabar su salida.

🚨Aún no está claro si Felipe Mora dejará Portland Timbers a fin de año.

*️⃣Si bien su contrato termina en diciembre, el club tiene opción de extenderlo hasta 2026 y no tomó una decisión aún.

*️⃣El 🇨🇱 está enfocado en jugar los playoffs. pic.twitter.com/DIZCp48oHe — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 21, 2025

🔥 La ilusión azul con el regreso del Pipe Mora

Pese a los obstáculos sobre la mesa, en la U no bajan los brazos. El cuerpo técnico y la dirigencia confían en que la voluntad del jugador será clave para concretar el retorno. En Portland, Mora lleva 37 partidos, seis goles y tres asistencias, y pese a no tener su mejor año, sigue siendo un delantero de peso.

La ilusión está encendida. En el CDA creen que el regreso del Pipe no sólo traería gol, sino que también identidad y liderazgo.