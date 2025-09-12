Deportes Limache y Universidad Católica se enfrentan este sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Los cerveceros llegan a este encuentro comprometidos en la parte baja, puesto que se encuentran a solo un punto de la zona de descenso. Los cruzados, por su parte, marchan sextos en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Limache vs U Católica en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23
Deportes Limache
13/09/2025 20:00
Sin Comenzar
Universidad Católica
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
UNI 2 – 1 DEP 19/04/2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs U Católica?

El duelo entre Deportes Limache y Universidad Católica se juega este sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

  • 📅Fecha: Sábado 13 de septiembre
  • 🕗Horario: 20:00 horas
  • 🏟️Estadio: Lucio Fariña (Quillota)

📺 ¿Dónde ver en vivo Limache vs U Católica?

  • 📺TV: TNT Sports 
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del Limache vs U Católica

  • Juez central: Mathias Riquelme
  • 1er asistente: Claudio Urrutia
  • 2do asistente: Mario Lagos
  • 4to árbitro: Reinerio Alvarado
  • VAR: Juan Sepúlveda
  • AVAR: Juan Serrano

🧾 El XI de Limache vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Nicolás Peranic; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz; Yonathan Andía, Luis Guerra, Yorman Zapata, César Pinares, Luis Maluenda; Facundo Pons. DT: Víctor Rivero.

🧾 El XI de U Católica vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Diego Valencia y Eduard Bello.  DT: Daniel Garnero.