Deportes Limache y Universidad Católica se enfrentan este sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Los cerveceros llegan a este encuentro comprometidos en la parte baja, puesto que se encuentran a solo un punto de la zona de descenso. Los cruzados, por su parte, marchan sextos en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

⚽ Limache vs U Católica en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23 Deportes Limache Sin Comenzar Universidad Católica Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 2 – 1 DEP 19/04/2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs U Católica?

El duelo entre Deportes Limache y Universidad Católica se juega este sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

📅Fecha: Sábado 13 de septiembre

🕗Horario: 20:00 horas

🏟️Estadio: Lucio Fariña (Quillota)

📺 ¿Dónde ver en vivo Limache vs U Católica?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del Limache vs U Católica

Juez central: Mathias Riquelme

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Mario Lagos

4to árbitro: Reinerio Alvarado

VAR: Juan Sepúlveda

AVAR: Juan Serrano

🧾 El XI de Limache vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Nicolás Peranic; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz; Yonathan Andía, Luis Guerra, Yorman Zapata, César Pinares, Luis Maluenda; Facundo Pons. DT: Víctor Rivero.

🧾 El XI de U Católica vs Limache por el Campeonato Nacional 2025