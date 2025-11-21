Deportes Limache consiguió el triunfo más importante en lo que lleva de temporada: el Tomate Mecánico venció por 1-0 a Unión Española y quedó a un paso de salvarse del descenso, ya que le sacó 4 puntos de ventaja a los equipos que están en la zona roja, que son los hispanos y Deportes Iquique.

El elenco de Víctor Rivero jugó un partido inteligente en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández y golpeó en el momento justo, quedando con este resultado en el puesto 14 con 25 unidades, contra los 21 de sus rivales directos, a falta de dos fechas para que termine el Campeonato Nacional 2025.

El gol de Limache vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

El partido estaba muy parejo hasta bien entrado el segundo tiempo: el quiebre lo marcó la expulsión de Bianneider Tamayo en los 71 minutos, dejando muy en desventaja a Unión Española de cara al final del partido.

Esto fue aprovechado por Limache, que en los 80′ llegó al único tanto del compromiso, a través de Facundo Pons, quien marcó con un impecable cabezazo tras centro de Luis Guerra.