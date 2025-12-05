La final entre Colo Colo y Universidad de Chile no solo coronará a un campeón: también puede alterar el mapa del fútbol femenino de los últimos años. Ambos equipos llegan desde historias opuestas, presiones distintas y la sensación de que este clásico vale mucho más que una estrella.

Mientras Colo Colo enfrenta el peso de sostener una temporada perfecta, la U aparece con una oportunidad que no tuvo en todo el año: romperle la narrativa al archirrival y reconstruir su propio camino competitivo.

⚽ El tetracampeonato de Colo Colo en jaque

El equipo albo arriba a la final con una mochila pesada, pero que han sabido llevar durante toda la temporada: llegar a disputar el título invictas. Las dirigidas por Tatiele Silveira no solo compiten por un nuevo título; defienden una campaña que ya se analiza como una de las más exitosas en la última década.

El desafío no es menor. Un tropiezo en la final, no solo terminaría con el invicto, sino que reescribiría la percepción de toda la temporada. La presión es real y se siente incluso en la antesala del partido, donde además las albas recibieron el aliento de los hinchas en el Estadio Monumental.

🔵 La U busca evitar un golpe que podría profundizar su crisis silenciosa

La U llega desde un lugar muy distinto. Su campaña fue sólida, pero no dominante, y ese contraste ha marcado el ambiente en general y en la interna. El equipo de Cristóbal Jiménez necesita dar un golpe que revitalice el proyecto y corte con una sequía que ya suma cuatro años.

Para las leonas, esta final no es solo una oportunidad deportiva: es una especie de examen institucional. Caer nuevamente ante Colo Colo en un duelo directo alimentaría la sensación de estancamiento. Ganar, en cambio, podría ser el punto de quiebre que llevan buscando desde hace varias temporadas.

📅 ¿Cuándo, a qué hora y quién transmite el Colo Colo vs U de Chile por la final femenina?

El Superclásico femenino se jugará este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Las entradas ya están prácticamente agotadas y la transmisión será por televisión abierta por CHV.