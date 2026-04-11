Marcelino Núñez vivió una jornada muy cuestionable en Inglaterra: el chileno ingresó en el segundo tiempo del clásico entre Ipswich Town y Norwich City, pero su temperamento provocó que apenas jugara 22 minutos, teniendo que ser reemplazado en el segundo tiempo por su inexplicable actitud.

Para colmo, el jugador que está en constante radar de La Roja ingresó tras el pitazo final a celebrar con todo la victoria por 2-0 de su equipo, lo que le significó aún más críticas, ya que su aporte fue escaso , más bien, estuvo cerca de perjudicar a su equipo.

¿Qué hizo Marcelino Núñez para ser reemplazado tras 22 minutos en Ipswich Town?

Marcelino Núñez ingresó en el segundo tiempo en los 62 minutos de juego para darle control del balón a su escuadra para aguantar los minutos finales en la visita a su archirrival. No obstante, el chileno se dedicó a pegarle a lo que se moviera en la cancha, ganándose tarjeta amarilla en los 70 minutos de juego, pese a que la merecía antes.

No contento con eso, siguió haciendo faltas violentas que incluso pudieron significarle la segunda amonestación y, por ende, la tarjeta roja. Sin embargo fue perdonado por el juez del partido Anthony Backhouse. Todo esto obligó a su técnico a reemplazarlo en los 84′, gastando un cambio en la recta final de un trascendental compromiso.

And that is not a second yellow? @EFL your Refs are fucking shocking! Corrupt from the bottom to the top! Yes im passionate because I pay good money to watch this shit! If I turn up for work and perform like this im sacked!!! Fuck you and fuck your organisation #otbc #ncfc pic.twitter.com/VaEILp8JKv — Ant (@Anty2609) April 11, 2026

Esta situción no se justifica, pero se explica en algo porque Marcelino jugó ante su exequipo, el que le abrió las puertas de Europa. De hecho, cuando ingresó a la cancha se ganó una pifiadera monumental, mientras que en el banco de suplentes ya había recibido varias provocaciones de los fanáticos rivales, con camisetas rayadas y al revés, en signo de protesta contra el chileno.

Marcelino Núñez ya tiene antecedentes de descontrol en La Roja

Un antecedente que puede tener similitudes con este ocurrió en La Roja: el 17 de octubre de 2023 cuando Chile visitó a Venezuela por las Clasificatorias para el Mundial 2026, Marcelino Núñez jugó apenas 14 minutos antes de irse expulsado por doble tarjeta amarilla, recibiendo ambas amonestaciones en menos de un minuto, primero por una infracción y luego por reclamos al árbitro brasileño Flavio Rodriguez de Sousa, los que terminaron con pequeños empujones con su dedo en el pecho del juez, que terminaron colmando su paciencia.

Ese hecho condicionó mucho al equipo, ya que al momento de la tarjeta roja estaba perdiendo por 1-0 y con opciones de empatar el duelo, mientras que después nuestro país cayó por 3-0, uno de los duelos que terminó complicando la continuidad del director técnico Eduardo Berizzo.

¿Cuándo vuelve a jugar Marcelino Núñez con su Ipswich Town?

El próximo partido de Ipswich Town de Marcelino Núñez se jugará este martes 14 de abril a las 15:00 horas ante Porsmouth, duelo pendiente de la Fecha 26 de la Championship de Inglaterra.

Ya será decisión del técnico Kieran McKenna si incluye desde el inicio, en el segundo tiempo o prescinde de la presencia de Marcelino en la cancha, tomando en cuenta el antecedente vivido este sábado.