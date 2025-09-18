Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial Sub 20 de Chile. El próximo 27 de septiembre se dará el vamos a la cita planetaria, donde nuestro país quiere dejar una buena imagen como anfitrión y al menos sortear con éxito la fase de grupos.

Para ello, son varios los jugadores que esperan brillar en la Copa del Mundo. Uno de ellos es Iván Román, uno de los principales referentes de la selección. Sin embargo, el defensor está castigado por una expulsión en la última fecha del Sudamericano de la categoría, por lo que se perderá toda la primera fase y dependerá de lo que hagan sus compañeros para saber si podrá sumar minutos en las siguientes rondas.

⚽ Iván Román y su lazo con Palestino

Nacido el 12 de julio de 2006, Iván Román se formó en las divisiones inferiores de Palestino, club al que llegó con apenas 4 años. Su primer contrato lo firmó a los 16 y logró debutar profesionalmente en 2023.

Pese a su corta edad, el defensor no solo sumó minutos en Primera División y Copa Chile con el ‘Tino’, sino que también vio acción en Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

En esta última hizo historia, convirtiéndose en el jugador chileno más joven en anotar en un partido. Lo hizo el 27 de febrero de 2024 con 17 años y 48 días, convirtiendo el tanto que le dio el triunfo a su equipo sobre Portuguesa.

✈️ La consolidación y el salto al extranjero

Desde su debut con la camiseta de Palestino, Román disputó un total de 42 partidos con la camiseta árabe, en los que anotó tres goles y aportó dos asistencias. Sumó 3.173 minutos y se transformó en un estandarte en la defensa del equipo de La Cisterna.

Como era de esperar, sus grandes actuaciones despertaron el interés desde el extranjero. Fue así como a principios de año Atlético Mineiro lo fichó con un contrato hasta fines de 2029.

Si bien en el elenco brasileño le ha costado ganarse un puesto, a punta de trabajo y esfuerzo lo ha ido logrando poco a poco. A la fecha ha disputado 264 minutos en el Brasileirao y 120 en la Copa Sudamericana.

🇨🇱 El estandarte de La Roja Sub 20

Su vasta experiencia lo elevó como uno de los referentes del equipo dirigido por Nicolás Córdova. Debutó en la selección chilena sub 17, pero su consolidación llegó en La Roja Sub 20, donde fue una de las piezas claves en el Sudamericano de principios de año.

Sus actuaciones provocaron que incluso fuera considerado por el combinado adulto, con el que debutó hace algunos días frente a Brasil en el Estadio Maracaná.

Si bien fue uno de los grandes valores del equipo en el Sudamericano, la expulsión que recibió en el último partido del hexagonal, le impedirá estar en la fase de grupos del Mundial, por lo que deberá esperar si Chile avanza de ronda para poder ver acción en la Copa del Mundo.

🧠 Iván Román y la importancia de la salud mental en el fútbol

Iván Román es considerado por muchos como un jugador atípico. Suele estar alejado de las cámaras, y a diferencia de muchos de sus compañeros de generación, no es muy asiduo a las redes sociales.

El defensor ha confesado que no le gusta salir de fiesta y que prefiere pasar tiempo con su familia, algo que hizo desde pequeño, ya que se propuso ser siempre muy profesional.

“La cabeza es lo más importante del futbolista. No siempre llegan al fútbol los mejores jugadores, llegan los que tienen la mejor cabeza, los que toman mejores decisiones. Yo trabajo desde chico con mi psicólogo Enrique (Aguayo)”, dijo antes de partir a Brasil a La Tercera el futbolista que espera brillar con Chile en la Copa del Mundo.