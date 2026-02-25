La Selección Chilena de Nicolás Córdova confirmó este miércoles el amistoso internacional más importante de su agenda 2026: el 6 de junio enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a cinco días del inicio del Mundial de Norteamérica 2026. La ANFP cerró el acuerdo tras el frustrado duelo ante España que nunca se concretó, y la Federación Chilena de Fútbol lo oficializó en un comunicado este 25 de febrero. Sede y hora exacta están por confirmar, aunque desde Portugal trascendió que el encuentro podría disputarse en Lisboa u otra ciudad portuguesa.

Para La Roja, que verá el Mundial por televisión tras no clasificar, es la oportunidad de medir su nivel real ante una potencia mundialista. El partido llega además en el mejor momento del proceso de Córdova: la Roja tiene confirmada su participación en el FIFA Series de marzo, donde enfrentará a Cabo Verde el 27 de marzo y a Nueva Zelanda el 30 de marzo, ambos en el Eden Park de Auckland. Tres duelos ante selecciones mundialistas en tres meses para un equipo que construye su camino hacia el Mundial 2030.

Y entre todos esos compromisos, el que más ilusiona es el del 6 de junio. Porque viene con el nombre de Cristiano Ronaldo impreso en la camiseta rival, y con una historia que los hinchas chilenos no han olvidado.

Cristiano Ronaldo y Portugal buscan revancha ante Chile

Chile y Portugal se han enfrentado sólo cuatro veces en la historia, y el recuerdo más reciente es el más glorioso para La Roja. El 28 de junio de 2017, en la semifinal de la Copa Confederaciones en Kazan, ambos equipos empataron 0-0 en 120 minutos y Chile avanzó a la final por penales con Claudio Bravo como figura absoluta: el Capitán América contuvo tres lanzamientos y los convertidores fueron Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Arturo Vidal. Cristiano Ronaldo ni siquiera llegó a patear.

Ese fue el último gran resultado de la Generación Dorada antes de quedar afuera del Mundial de Rusia 2018 y la posterior debacle del fútbol chileno.

Este es el calendario de Chile frente a los Mundialistas

La Selección Chilena tiene tres partidos confirmados contra selecciones mundialistas en los próximos meses:

27 de marzo: Chile vs Cabo Verde, FIFA Series

30 de marzo: Chile vs Nueva Zelanda, FIFA Series

6 de junio: Chile vs Portugal, Amistoso Internacional

Los dos duelos del FIFA Series en Nueva Zelanda son de madrugada en Chile —00:00 y 03:15 horas respectivamente— mientras que el amistoso ante Portugal tendrá horario europeo disponible en horario vespertino para el público local.