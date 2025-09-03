La Selección Chilena vive días de tensión mientras se prepara para enfrentar a Brasil en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Pese a que el duelo no modifica la situación en la tabla, el partido se transformó en un examen clave para el recambio generacional de La Roja.

Sin embargo, fuera de la cancha la polémica no se detiene. La ausencia de jugadores de Coquimbo Unido, actual líder del torneo chileno, en la nómina adulta encendió las críticas. Cristián Zavala levantó la voz y Nicolás Córdova respondió con dureza, pero ahora apareció un nuevo protagonista: el alcalde de la ciudad pirata.

⚽ Alcalde de Coquimbo se le planta a Nicolás Córdova

Ali Manoucheri, edil y exfutbolista, salió en defensa del club aurinegro y cuestionó directamente al técnico interino de La Roja. “Resulta incomprensible que el seleccionador critique públicamente a los jóvenes de Coquimbo Unido, equipo puntero del torneo y con un rendimiento histórico”, señaló en su cuenta de X.

El jefe comunal subrayó que los jugadores coquimbanos “han demostrado en cancha que tienen talento, carácter y condiciones para defender a Chile. Lo que necesitan es confianza y respaldo, no juicios inoportunos fuera de tiempo”.

Resulta incomprensible que el seleccionador de #LaRoja critique públicamente a los jóvenes de @coquimbounido, equipo puntero del torneo y con un rendimiento histórico. ⚽️🏴‍☠️



Nuestros jugadores han demostrado en cancha que tienen talento, carácter y condiciones para defender a… https://t.co/NniX28oLdm — Ali Manouchehri (@alimanouchehri) September 2, 2025

🔥 “En Coquimbo sí hay presente y futuro para La Roja”

El alcalde remarcó que el fútbol chileno debe construirse “valorando a sus nuevas generaciones, no desmereciéndolas”, en clara alusión a la decisión de Córdova de no convocar futbolistas del cuadro pirata.

Con este cruce de declaraciones, la presión aumenta sobre el entrenador interino, mientras la Roja encara su desafío ante Brasil con el debate instalado: ¿deben los líderes del torneo tener presencia obligada en la selección?