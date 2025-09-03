La Selección chilena encara su penúltimo partido en las Eliminatorias Sudamericanas en el imponente Maracaná y no solo tendrá que lidiar con un Brasil ya clasificado y plagado de figuras. El árbitro designado llega con fama de estricto, un promedio alto de tarjetas y un historial que ya encendió las alarmas tanto en Chile como en la Verdeamarela.

⚖️ ¿Quién es Alexis Herrera, el árbitro del Brasil vs Chile?

Alexis Herrera, nacido en Valencia (21/12/1989), tiene 35 años y es árbitro FIFA desde 2017. Con más de 240 partidos oficiales en su carrera, ha estado presente en Copa América, Mundial Sub 20, Libertadores y Sudamericana.

Se caracteriza por ser un juez de mano dura: su promedio supera las 4 tarjetas amarillas por partido en Eliminatorias, y suele cobrar penales en partidos de alta tensión.

En esta ocasión estará acompañado por un equipo arbitral 100% venezolano: Lubin Torrealba y Alberto Ponte(asistentes), Alejandro Velázquez (4° árbitro), con Ángel Arteaga en el VAR y Yorman Delgado como AVAR.

📊 Alexis Herrera y su promedio de tarjetas: más de 1.000 amarillas en su carrera

CompetenciaPartidosAmarillasRojas directasPenales
Eliminatorias Sudamericanas73313
Copa Libertadores43188610
Copa Sudamericana3115849
Copa América31400
Saudi Pro League41702
Liga FUTVE (Venezuela, todas sus fases)1386072439
Torneos Sub-20 / Preolímpico51301

Total carrera: 242 partidos, 1096 amarillas, 29 rojas, 67 penales
Fuente: Transfermarkt 

NS – Announcement – Email (AAL)
Alexis Herrera, el árbitro del Brasil vs Chile / © Imago

🇨🇱 ¿Cómo le fue a Chile con Alexis Herrera como árbitro?

La Roja tiene un único antecedente con Herrera en Eliminatorias:

  • Bolivia 2-3 Chile (01/02/2022, La Paz) → victoria chilena con el juez venezolano en cancha.

Ese partido estuvo marcado por 4 amarillas y un penal sancionado, en un duelo donde Chile aún peleaba por clasificar a Qatar.

🇧🇷 ¿Cuál es el balance de Brasil con Herrera?

El árbitro venezolano ha dirigido 3 veces a Brasil en Eliminatorias, con balance favorable:

  • Brasil 2-0 Ecuador (05/06/2021, Porto Alegre)
  • Uruguay 2-0 Brasil (18/10/2023, Montevideo)
  • Brasil 2-1 Colombia (21/03/2025, Río de Janeiro)

👉 Brasil suma 2 triunfos y 1 derrota con Herrera como juez principal.

🟨 Los árbitros designados para el Brasil vs Chile

La Conmebol confirmó una terna arbitral completamente venezolana para el duelo en el Maracaná:

  • Árbitro principal: Alexis Herrera (Venezuela)
  • Asistente 1: Lubin Torrealba (Venezuela)
  • Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela)
  • Cuarto árbitro: Alejandro Velázquez (Venezuela)
  • VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)
  • AVAR: Yorman Delgado (Venezuela)

A este partido ambos combinados llegan en un contexto dispar:

  • Brasil ya clasificado al Mundial, tercero con 25 puntos.
  • Chile, último con 10 puntos, eliminado y en pleno recambio bajo Nicolás Córdova.

La Roja necesita evitar terminar como colista absoluto, y el arbitraje de Herrera puede ser un factor clave en un escenario tan imponente como el Maracaná.

📅 A qué hora juegan Brasil vs Chile

  • Partido: Brasil vs Chile – Eliminatorias Sudamericanas 2026
  • Fecha: Jueves 4 de septiembre
  • Hora: 20:30 (Chile)
  • Estadio: Maracaná, Río de Janeiro

👉 Sigue todas las incidencias de este encuentro, estadísticas, mejores jugadas y minuto a minuto, por Al Aire Libre.