La Selección chilena encara su penúltimo partido en las Eliminatorias Sudamericanas en el imponente Maracaná y no solo tendrá que lidiar con un Brasil ya clasificado y plagado de figuras. El árbitro designado llega con fama de estricto, un promedio alto de tarjetas y un historial que ya encendió las alarmas tanto en Chile como en la Verdeamarela.
⚖️ ¿Quién es Alexis Herrera, el árbitro del Brasil vs Chile?
Alexis Herrera, nacido en Valencia (21/12/1989), tiene 35 años y es árbitro FIFA desde 2017. Con más de 240 partidos oficiales en su carrera, ha estado presente en Copa América, Mundial Sub 20, Libertadores y Sudamericana.
Se caracteriza por ser un juez de mano dura: su promedio supera las 4 tarjetas amarillas por partido en Eliminatorias, y suele cobrar penales en partidos de alta tensión.
En esta ocasión estará acompañado por un equipo arbitral 100% venezolano: Lubin Torrealba y Alberto Ponte(asistentes), Alejandro Velázquez (4° árbitro), con Ángel Arteaga en el VAR y Yorman Delgado como AVAR.
📊 Alexis Herrera y su promedio de tarjetas: más de 1.000 amarillas en su carrera
|Competencia
|Partidos
|Amarillas
|Rojas directas
|Penales
|Eliminatorias Sudamericanas
|7
|33
|1
|3
|Copa Libertadores
|43
|188
|6
|10
|Copa Sudamericana
|31
|158
|4
|9
|Copa América
|3
|14
|0
|0
|Saudi Pro League
|4
|17
|0
|2
|Liga FUTVE (Venezuela, todas sus fases)
|138
|607
|24
|39
|Torneos Sub-20 / Preolímpico
|5
|13
|0
|1
Total carrera: 242 partidos, 1096 amarillas, 29 rojas, 67 penales
Fuente: Transfermarkt
🇨🇱 ¿Cómo le fue a Chile con Alexis Herrera como árbitro?
La Roja tiene un único antecedente con Herrera en Eliminatorias:
- Bolivia 2-3 Chile (01/02/2022, La Paz) → victoria chilena con el juez venezolano en cancha.
Ese partido estuvo marcado por 4 amarillas y un penal sancionado, en un duelo donde Chile aún peleaba por clasificar a Qatar.
🇧🇷 ¿Cuál es el balance de Brasil con Herrera?
El árbitro venezolano ha dirigido 3 veces a Brasil en Eliminatorias, con balance favorable:
- Brasil 2-0 Ecuador (05/06/2021, Porto Alegre)
- Uruguay 2-0 Brasil (18/10/2023, Montevideo)
- Brasil 2-1 Colombia (21/03/2025, Río de Janeiro)
👉 Brasil suma 2 triunfos y 1 derrota con Herrera como juez principal.
🟨 Los árbitros designados para el Brasil vs Chile
La Conmebol confirmó una terna arbitral completamente venezolana para el duelo en el Maracaná:
- Árbitro principal: Alexis Herrera (Venezuela)
- Asistente 1: Lubin Torrealba (Venezuela)
- Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela)
- Cuarto árbitro: Alejandro Velázquez (Venezuela)
- VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)
- AVAR: Yorman Delgado (Venezuela)
A este partido ambos combinados llegan en un contexto dispar:
- Brasil ya clasificado al Mundial, tercero con 25 puntos.
- Chile, último con 10 puntos, eliminado y en pleno recambio bajo Nicolás Córdova.
La Roja necesita evitar terminar como colista absoluto, y el arbitraje de Herrera puede ser un factor clave en un escenario tan imponente como el Maracaná.
📅 A qué hora juegan Brasil vs Chile
- Partido: Brasil vs Chile – Eliminatorias Sudamericanas 2026
- Fecha: Jueves 4 de septiembre
- Hora: 20:30 (Chile)
- Estadio: Maracaná, Río de Janeiro
