Últimos y eliminados de las Clasificatorias al Mundial de Norteamerica 2026, Chile vista a Brasil este jueves 4 de septiembre.

Sin nada más que el honor en juego, Nicolás Córdova armó un equipo joven y que, en caso de seguir al mando de la Selección, le permite proyectar el próximo proceso para el Mundial del 2030.

Considerando que es un nuevo proceso para Chile, y que Brasil tampoco convocó a todas sus figuras para esta fecha doble, le preguntamos a la IA ¿cómo le irá a la Selección Chilena en este partido?

🤖 La contundente respuesta de la IA sobre el Brasil vs Chile

Cómo ya es costumbre, y usando el modelo predictivo de Al Aire Libre, le hemos consultado a Perplexity sobre el Brasil vs Chile. Claro, antes de que nos dé una respuesta, le pedimos que hiciera un análisis exhaustivo de cada uno de los jugadores de las nóminas de ambas selecciones.

La respuesta fue dura, contundente, y no es muy feliz para Chile, aunque ya lo intuíamos.

Según la IA generativa Perplexity, Estas son las probabilidades para este encuentro:

🇧🇷 Gana Brasil: 83.8%

🤝 Empate: 11.0%

🇨🇱 Gana Chile: 5.2%

🔹La IA tuvo en cuenta que, si bien Brasil es un equipo mucho más fuerte, ambas escuadras están en un proceso de transición y Chile podría complicar al Scratch por algunos pasajes del partido. Pero siempre terminaría cayendo por un gol de diferencia.

Con un 32% de probabilidad, la IA proyecta un 1-0 a favor de Brasil.

⚽ El cambio radical de Chile para enfrentar a Brasil

Nicolás Córdova borró a la Generación Dorada e impulsa un cambio total en La Roja. Así, de plumazo, Chile pasó de ser tener a la selección más vieja del continente a una selección con un promedio de edad de 25 años.

La clave está en que esta nómina tiene a 9 jugadores Sub 23, entre los que destacan Ivan Román, Ian Garguez y Emiliano Ramos, los que con seguridad estarán en el Mundial Sub 20 de Chile.

📋 La nómina de #LaRoja 🇨🇱 para la doble fecha eliminatoria ante Brasil y Uruguay, que se desarrollará entre el 1 y el 9 de septiembre.#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/4CQiuEpFkr — Selección Chilena (@LaRoja) August 22, 2025

🔮 Pronóstico EpicBet para el Brasil vs Chile

Estas son las cuotas de EpicBet para el partido de clasificatorias entre Chile y Brasil

Gana Brasil: 1.21

Empate: 6.70

Gana Chile: 15.00

Habrá más de un gol en el partido: 1.06

Solo un equipo hará los goles: 1.42

📆 ¿Cuándo juegan Chile vs Brasil?

La Roja enfrentará a Brasil como visitante este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

📡 ¿Qué canal transmite el Chile vs Brasil?

📺: Mega 2

💻: Mega Go

📱: También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Al Aire Libre.