La selección chilena viajará en las próximas horas rumbo a Brasil para enfrentarse a la Verdeamarelha en la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas a la próxima Copa del Mundo, un reto interesante para esta nueva camada por la que apuesta el Nicolás Córdova en su interinato.

La Roja tiene rostros nuevos en la nómina para medirse a Brasil y Uruguay como Thomas Gillier, Ian Garguez, Iván Román, Esteban Matus y Matías Sepúlveda, entre otros, algo que atrae la atención en este cierre de las Clasificatorias, y así lo destacó la propia Conmebol.

🔁🧠 Otro día de trabajo en casa 🇨🇱 pic.twitter.com/pL7mfniblp — Selección Chilena (@LaRoja) September 2, 2025

✔️ La Roja de Nico Córdova destaca por los posibles debutantes en Clasificatorias

Entre tanto rostro nuevo para Chile, la Conmebol destacó un artículo con los debutantes que puede haber en cada selección en esta doble fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, donde La Roja se posiciona a la cabeza del listado.

El equipo de Nicolás Córdova tiene a nueve jugadores que podrían tener su debut con la camiseta nacional ante Brasil O Uruguay, más que cualquier otra selección en competencia.

De hecho, a La Roja le siguen en número de posibles debutantes la propia Brasil, Perú y Bolivia, todas con cinco nombres nuevos, mientras que más abajo están Argentina y Paraguay con cuatro jugadores y con tres o dos aparecen Ecuador, Colombia, Uruguay y Venezuela.

⁉️ ¿Quiénes son los posibles debutantes con La Roja?

En esta convocatoria de la selección chilena son nueve los jugadores que pueden estrenarse a nivel adulto, destacando en distintas posiciones.

Estos nombres son:

Arqueros: Laurence Vigouroux (Swansea), Vicente Reyes (Peterborough) y Thomas Gillier (CF Montreal).

Defensas: Iván Román (Atlético Mineiro), Esteban Matus (Audax Italiano) e Ian Garguez (Palestino).

Volantes: Matías Sepúlveda (U. de Chile)

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Huachipato) y Emiliano Ramos (Everton).

📅 ¿Cuándo juega Chile por Clasificatorias?

Chile visita a Brasil este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas, mientras que recibe a Uruguay el martes 9 de septiembre a la misma hora.