La Selección Chilena vuelve a sufrir un duro golpe antes de medirse con Brasil en el Estadio Maracaná por las Eliminatorias. Nicolás Córdova, técnico interino de la Roja, deberá improvisar un nuevo esquema debido a varias bajas de último minuto que afectan directamente a su oncena titular.

El primer nombre confirmado fue el de Darío Osorio. El formado en Universidad de Chile, actualmente en el Midtjylland de Dinamarca, presentó una lesión muscular y quedó liberado de la fecha FIFA, por lo que regresará a su club en las próximas horas.

⚽ Las bajas de la selección chilena vs Brasil

A la ausencia de Osorio se sumaron dos jugadores que estaban en los planes iniciales de Córdova: Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto. Ambos futbolistas presentaron molestias al llegar a la concentración y fueron descartados por el cuerpo médico, lo que obliga al estratega a barajar nuevas opciones en defensa y ataque.

El central de Fortaleza y el delantero del Santos de México eran alternativas que asomaban como titulares en el Maracaná. Ahora, sus nombres quedan en duda incluso para el partido de la próxima semana frente a Uruguay en el Estadio Nacional, a la espera de su evolución física.

🔥 Un duro desafío en el Maracaná

Con estas bajas, Córdova afronta un complejo escenario frente a los pentacampeones del mundo. La Roja no solo deberá enfrentar la potencia brasileña, sino también reinventarse con un plantel disminuido.

La gran incógnita será cómo rearmará el equipo para intentar rescatar un resultado positivo en Río de Janeiro.